Добър 4 е средният резултат на зрелостниците от област Добрич на матурата по БЕЛ

Добър (4,04) е средният резултат на зрелостниците от област Добрич на държавния изпит по български език и литература, съобщават от Регионалното управление на образованието в Добрич. От 1054 допуснати зрелостници се явиха 1013. Средният резултат, който зрелостниците от областта са постигнали е 54,26 точки. Постигнатият резултат за тази година е с 5,74 точки по-нисък от средния резултат на национално ниво, но е с 1,21 т. по-висок от предходната година за областта.

Броят на отличните оценки е съизмерим с миналогодишния – 67. Осем зрелостници са получили пълни шестици – петима от езикова гимназия „Гео Милев", по един от природо- математичесата гимназия „Иван Вазов", средно училище „Димитър Талев"и финансово-стопанската гимназия „Васил Левски".

Броят на анулираните изпитни работи по български език и литература от област Добрич е три. Зрелостниците с анулирани работи ще имат право да се явят на матурите още на следващата сесия – през август-септември.

„Предстои извършването на задълбочен и детайлен анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити, идентифициране на областите, в които се наблюдават затруднения, както и установяване на факторите, оказващи влияние върху образователните резултати. На базата на направените изводи ще бъдат планирани и предприети адекватни и ефективни мерки за методическа подкрепа, консултиране и последващ контрол, насочени към повишаване качеството на образователния процес", казват още от РУО-Добрич. Особено внимание ще бъде отделено на преодоляването на констатираните дефицити в подготовката на учениците чрез прилагане на целенасочени дейности, споделяне на добри педагогически практики, повишаване квалификацията на учителите и засилване на взаимодействието с образователните институции за постигане на по-добри резултати, добавят оттам..