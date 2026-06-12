ПБ подкрепи "Шествието за семейството": Опазването на традиционното семейство е стълб на националната сигурност

Зам.-председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Слави Василев изчете днес в Народното събрание декларация в подкрепа на шествието на традиционното семейство.

"От името на парламентарната група на „Прогресивна България" се обръщаме към вас и към българското общество, за да изразим нашата категорична и институционална подкрепа за провеждането на ежегодното шествие за семейството, заяви от трибуната на Народното събрание зам.-председателят на групата Слави Василев.

По думите му във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще. Според ПБ огромното множество от българите вярват и отстояват традиционните ценности и семейството, но рядко получават думата и нужната за това трибуна.

Тъкмо затова избираме да застанем зад ценностите на мълчаливото мнозинство от хора, които се опитват да отстояват традициите, семейството и вярата, а не да ги деконструират, както е модерно напоследък, посочи Василев. Избираме да бъдем глас на тези хора и вярваме, че затова получихме толкова категорична подкрепа в 52-ия парламент, увери депутатът. Парламентарната група на „Прогресивна България" декларира, че признава ключовата роля на семейството и напомня, че според Конституцията бракът е доброволен съюз между мъж и жена, а майчинството, раждането и отглеждането на деца са под закрилата на държавата и обществото. ПБ подкрепя и родителските права, застава зад правото на всички български родители да възпитават децата си в съответствие със своите морални, религиозни, философски убеждения без външен идеологически натиск.

Призоваваме всички политически сили в 52-то Народно събрание да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет чрез реални законодателни икономически мерки, добави Слави Василев.

Бъдещето на България не се кове в модерните за текущия момент идеологически течения, а в българския дом, там, където се раждат и възпитават следващите поколения, се казва в декларацията. Шествието за семейството е кауза на това мълчаливо множество, което иска да запази устоите ни като нация, общност и държава. „Прогресивна България" споделя тази визия и ще продължава да бъде гласа на тези ценности, този дух и това множество, добави той.

Шествието за семейството ще бъде на 13 юни. То се провежда под егидата на Софийската света митрополия и ще бъде водено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Също на 13 юни в София ще бъде и София Прайд 2026.

От "София Прайд" излязоха с позиция след декларацията, изчетена от Слави Василев. В нея те заявяват, че тя противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероизповедание, лично и обществено положение, и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения".

Призовават "всички политически сили, гражданското общество и медиите да не нормализират изключването на граждани като политически инструмент".

Ето какво гласи цялата им позиция:

София Прайд приема с дълбока загриженост, че парламентарната група на управляващата партия „Прогресивна България" прие днес в парламента декларация в подкрепа на Шествие за семейството – мероприятие, чиято програма изрично определя семейството и брака като изключително християнски институти, обвързани с една-единствена религиозна и „биологична" норма. Тази позиция изключва от понятието „семейство" всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец.

Подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероизповедание, лично и обществено положение, и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения. Тя противоречи и на задълженията, поети от България като държава – членка на Европейския съюз, в т.ч. на Хартата на основните права, забраняваща дискриминация въз основа на сексуална ориентация, както е редица международни договори, по които Република България е страна.

В България живеят десетки хиляди семейства, изградени на различни ценностни основи – светски и религиозни, православни и неправославни, еднополови и разнополови. Всяко от тях е реално. Всяко от тях отглежда деца, грижи се за възрастни родители, изпраща любим човек на работа сутрин и го посреща вечер. Когато управляваща партия призовава само един вид семейство да бъде „защитен" от институциите на държавата, то тогава тя не защитава – тя изключва. Тя изпраща послание, че останалите семейства са по-малко легитимни, по-малко достойни за закрила, по-малко „български".

Настояваме управляващите да помнят, че съгласно българската Конституция църквата и държавата са разделени, държавата дължи конфесионален неутралитет докато зачита значимостта и убежденията на различни религиозни и неизповядващи никаква вяра групи в обществото, а народните представители са избрани да представляват всички граждани на България – без изключение. Институционалната подкрепа за мероприятия с изрично дискриминационен и конфесионален характер не е „защита на традицията". Тя е употреба на публичен ресурс и политическа власт за легитимиране на нетолерантност.

Ние ще продължим да защитаваме правото на всяко семейство в България – независимо от сексуалната ориентация, половата идентичност или религиозните убеждения на членовете му – да живее с достойнство, без страх и без институционална стигма. Призоваваме всички политически сили, гражданското общество и медиите да не нормализират изключването на граждани като политически инструмент.