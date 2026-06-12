Социалната услуга „Асистентска подкрепа" разполага с нова административна база в Русе

Община Русе вече разполага с нов имот на ул. „Д-р Петър Берон" 30, в който ще се администрира и предоставя услугата „Асистентска подкрепа". Той беше придобит от местната администрация съгласно решение на Общинския съвет, който одобри предложението на Община Русе да бъдат инвестирани средства за закупуване на помещенията, за да се създадат по-комфортна среда и по-качествено обслужване както за гражданите, така и за екипа, който работи с тях всеки ден, съобщават от общината.

Днес беше подписан приемо-предавателният протокол, а кметът Пенчо Милков инспектира сградата. „Тук ще се създаде среда, в която всеки гражданин, потърсил информация и помощ, ще бъде посрещнат с уважение в пространство, което вдъхва доверие. Място, където хората да се чувстват чути и подкрепени. За нас като община това е и отговорност, и ангажимент. Инвестицията в социалната инфраструктура е инвестиция в хората. Благодаря на екипа, който работи неуморно за това да се случи, и на всички, които вярваха, че можем да го направим по-добре", заяви Милков след огледа на зданието.

Досега офисите на услугата се намираха на ул. „Черно море" 2, но действащата нормативна уредба предвижда дейностите да се предоставят в сграда, която осигурява достъпност и спокойна атмосфера за всички посетители. Именно тези изисквания поставят въпроса за собствен обект, който да бъде съобразен със спецификата и нуждите на потребителите.

Имотът представлява съвременна, добре планирана сграда, с партер и два етажа, с необходимите санитарни помещения, складови площи, подземен паркинг и прилежащи части от поземления имот. Обектът разполага със самостоятелни офиси с разгъната застроена площ с над 700 кв. м. - достатъчно пространство за обособяване на приемна зона, работни кабинети, зали за обучения, срещи и консултации, както и места за развитие на допълнителни дейности.

Сградата се намира в непосредствена близост до Централна градска част, с много добра транспортна връзка — само на двадесетина метра от спирка на градския транспорт, което прави достъпа лесен и удобен за гражданите. За улеснение на посетителите бе монтиран асансьор, подходящ за хора с увреждания. Санитарните помещения на първия етаж също са пригодени за тях, а мобилна рампа ще осигури безпрепятственото им влизане.

Придобиването на имота се финансира изцяло от натрупан преходен остатък на държавно делегираната социална услуга.