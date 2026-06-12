Има една професия в България, към която няма заобиколни пътища - колкото и човек да е умен или упорит. За да я упражнявате, трябва да преминете през една-единствена аудитория. Намира се в Техническия университет - София, а длъжността е “оператор на ядрен енергиен реактор”. И не, това не е метафора. Според закона единствено магистър-инженерите, завършили ядрена енергетика в ТУ - София, имат право да заемат тази все по-търсена и високо ценена позиция. Специалността е изключително важна и за националната сигурност и неслучайно държавата официално я е обявила за защитена.

Какво всъщност търси един млад човек на прага на кариерата си? Най-често три неща. Сигурна реализация. Знания на световно ниво, за да издържи на конкуренцията. И шанс да натрупа опит още докато учи. Рядко един университет предлага и трите наведнъж, но в случая е точно така. И ако се питате кога е най-подходящият момент, отговорът е сега. Енергетиката по света се променя, преминава през бурна трансформация и се превръща в първостепенен приоритет.

Преходът към зелена енергия, дигитализацията на мрежите и възходът на ядрените мощности изискват ново поколение инженери. Като безспорен лидер в техническото образование у нас, Техническият университет - София, отговаря на това търсене с модерни, високотехнологични програми.

Именно поради тази причина възпитаниците му излизат с умения, които са рядкост не само за България, а и за света. Те овладяват технологията на ядрените електроцентрали, тяхната безопасност и целия им жизнен цикъл. Специалистите трябва да знаят не само как да проектират реактора, а и как да се грижат за него безопасно през целия срок на експлоатацията му и накрая да го изведат в “заслужена пенсия”, както се шегуват експертите. Голямото предимство на инженерите от ТУ - София, е, че познават тънкостите и детайлите и при трите етапа. Но студентите на университета имат още едно безспорно предимство: бизнесът ги чака с широко отворени врати. Интересът към тях е огромен - както у нас, така и в компании в чужбина. Те им предлагат не само стипендии, но и платени стажове. А практиката в АЕЦ “Козлодуй” е задължителна част от обучението - тоест опитът идва не само от учебниците, а и от работата в централа.

Ядрената енергетика обаче е само върхът на айсберга. Университетът покрива целия енергиен сектор - от производството, преноса и употребата на електрическа и топлинна енергия до управлението на проекти, търговията с енергия и екологията в тази сфера.

Сред водещите бакалавърски специалности са:

Топлинни и хладилни технологии и системи - тук се подготвят инженери за проектиране и експлоатация на енергийни инсталации в сгради и промишлени обекти. Топлоенергетика и ядрена енергетика - студентите стават специалисти в производството на електрическа и топлинна енергия от базовите електроенергийни мощности. Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника - задълбочено изучаване на всички подходи за използване на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници). Електроенергетика и електрообзавеждане - най-новите технологии в генерирането, преноса и разпределението на електроенергия.

Магистърските програми в университета са също толкова разнообразни. Някои са строго профилиращи, други разкриват логическите връзки в триъгълника технология – икономика - екология.

София студентите се докосват до фундаменталната и приложната наука още от първи курс - рядка привилегия за толкова ранен етап от следването. Те се включват в екипите по Националната програма “Повишаване на квалификацията в областта на ядрените технологии и ядреното инженерство”, чийто координатор е именно университетът. Към това се добавят и собствени инициативи: единственият по рода си конкурс “Студентски иновационен хъб”, финансиран от научноизследователския сектор на университета, както и конкурсът “Създай въздействие” на Фондация “Карол Знание”.