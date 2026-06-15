„Защо да уча да програмирам, когато AI вече го прави вместо мен?"

Светлин Наков - един от основателите на СофтУни и едно от най-разпознаваемите лица в образованието по програмиране в България - си задава същия въпрос. Не за да го отхвърли, а защото го чува всеки ден от учащите си.

„Все по-трудно е да мотивираш някой да програмира по класическия начин - без AI agentic coding. Учащите често не разбират какъв е смисълът да кодиш на ръка, когато има AI. Трудно е да ги убедим, че смисълът е в развитие на логическо мислене и инженерен подход."

Точно тoвa напрежение - между старото и новото, между „научи правилата" и „AI пише по-бързо от теб" - е в основата на това, което СофтУни прави през 2026 година.

Пет програми. Пет различни пътища. Всички водят натам, където е работата.

СофтУни обяви пет нови цялостни програми за софтуерни инженери, изградени не около това какво е модерно да се преподава, а около едно конкретно питане: какво търсят компаниите днес и какви хора наемат утре?

Ето ги:

🐍 Software Engineer with Python — за тези, които искат да изградят ядрото на реални приложения: back-end логика, APIs, бизнес системи. Django, PostgreSQL, ORM. Класическата, устойчива пътека в разработката.

🤖 AI Engineer with Python — за тези, които искат да са там, където се случва най-голямото. Machine Learning, Deep Learning, Data Science, невронни мрежи. Програмата, която те превръща в човека, който не само ползва AI — а го изгражда.

📊 Data Engineer with Python — за тези, на които искат данните да им говорят. ETL процеси, Data Warehouses, Power BI, PostgreSQL, визуализации. Ролята, без която нито един AI продукт не може да функционира.

🌐 Software Engineer with JavaScript — за тези, които искат да виждат работата си. Уеб интерфейси, React, TypeScript, Node.js, мобилни приложения с React Native. Пълният стек — от пиксела до базата данни.

🧪 AI-First QA Engineer — за тези, които искат влизане в IT без да се хвърлят директно в дълбокото на кода. Софтуерно тестване, автоматизация с Playwright, API тестване — и AI инструменти вградени в програмата от самото начало, не добавени после.

Всяка програма започва безплатно

Всяка от петте програми стартира с безплатен входен курс. Без нужда да имаш предварителен опит. Без риск. Идеята е проста: да провериш дали сферата е за теб, преди да вложиш нито лев.

Това не е маркетингов похват. Това е признание, че повечето хора, които стигат до СофтУни, никога преди не са писали код - и не знаят дали ще им допадне. Безплатното начало е отговор на точно тази несигурност.

Защо сега? Защото пазарът не чака.

Не е тайна, че IT секторът в България - и глобално - продължава да търси кадърни и качествени кадри. Но разговорът се е променил. Вече не е достатъчно да знаеш Python или JavaScript. Въпросът е: знаеш ли да работиш с AI, докато пишеш код, за да си достатъчно бърз и конкурентен на пазара?

Точно затова 30% от обучението след основните модулите в новите програми е базирано на работа с AI - генериране на код, дебъгване, оптимизация. Не като бонус. Като стандарт.

Светлин Наков формулира целта ясно: „Да изградим мислещи хора, които разбират надълбоко какво правят и как работи кодът, но пишат софтуера бързо и ефективно с AI."

За кой са тези нови програми?

За човека, който работи на гише и си мисли, че IT е за „другите". За счетоводителя, инженера, учителя, зъболекаря, шофьора, който е чувал за преквалификация, но не знае откъде да започне. За студента, който се чуди дали университетът наистина го подготвя за пазара на труда. За родителя, който гледа детето си и се пита дали избраната специалност ще има стойност след 5 години.

IT не е хоби за надарени. IT е занаят, който се учи - стъпка по стъпка, с ментор, с реални проекти, с общност от хора, които са тръгнали от същото място.

СофтУни има над 500 000 курсисти и 34 000 000 решени задачи зад гърба си. Оценката от учащите е 4.9 от 5. Не защото е лесно, а защото работи.

Петте думи, с които завършват всичките истории

„Минах от счетоводство към data engineering и не съжалявам нито за секунда." „Записах се без никакъв опит и сега разработвам собствени AI модели." „Исках да работя нещо по-стабилно и сега кандидатствам за back-end позиции." „Работех на съвсем друга позиция - след програмата имам умения и портфолио." „Учих от вкъщи, от кафенето, от телефона в транспорта."

Всяка от тези истории е реална. Публикувана на сайта на СофтУни.

Как да кандидатстваш

Всяка програма стартира с безплатен входен курс:

Следващите програми стартират през юли 2026 г.

СофтУни е най-голямата образователна технологична общност в България с над 500 000 обучени и програми в областите на AI, софтуерното инженерство, изкуствения интелект, дата науките, дигиталния маркетинг и творческите индустрии.