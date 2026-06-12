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Задържаха сириец, представил фалшиви документи на летището в София

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Летище "Васил Левски" - София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа сириец, представил пред служител на летище „Васил Левски" неистински документи.

На 11.06.2026 г. около 05,30 часа на трасе „заминаване" на летище „Васил Левски" в гр. София, обвиняемият М.Ю. представил пред служител на аерогарата неистински български паспорт, лична карта и свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадени на името на друг човек, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода" до осем години.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.Ю. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Летище "Васил Левски" - София

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