Йордан Иванов влиза в надпреварата за председател на ДСБ

Заместник-председателят на Демократи за силна България обяви пред партията кандидатурата си за лидерския пост на предстоящото Национално събрание на партията на 11 юли.

Заместник-председателят на Демократи за силна България Йордан Иванов обяви, че ще се кандидатира за председател на партията на предстоящото Национално събрание на ДСБ, което ще се проведе на 11 юли.

В обръщение към членовете на партията Иванов посочва, че решението е взето след сериозен размисъл и с ясното съзнание за отговорността към каузата и бъдещето на дясната реформаторска общност.

„За мен това е дълбоко осъзната отговорност пред каузата, която ни обединява. Израснал съм в тази партия от най-ниското ниво – от кампаниите на терен и местната организация до националното ръководство. Познавам силата на нашата общност и предизвикателствата пред организациите ни в цялата страна", заявява Иванов.

Той подчертава, че през годините е преминал през различни управленски и политически роли – като общински съветник, областен управител, народен представител и заместник-председател на партията, което му дава ясна представа както за потенциала на ДСБ, така и за необходимите промени в нейното развитие.

Според него партията има нужда от дългосрочна визия за лидерство, модернизация на организационния модел и разширяване на влиянието на дясната реформаторска общност.

Йордан Иванов заявява още, че възприема предстоящия избор като състезание на идеи и визии за бъдещето на партията, а не като личен сблъсък. Той отбелязва, че между него и кандидата за председател Радан Кънев съществуват дългогодишни отношения на взаимно уважение и приятелство и изразява увереност, че вътрешнопартийната кампания може да бъде пример за демократичен и европейски политически дебат.

„След епохите на Иван Костов, Радан Кънев и генерал Атанас Атанасов ДСБ е готова да отвори нова глава в своята история – глава на модерния подход, новата енергия и разширяването на влиянието на дясната реформаторска общност, без да се отказва от своите ценности и политическа идентичност", посочва Иванов.

В заключение той подчертава, че независимо от резултата от избора, негов основен приоритет остава единството на партията и подготовката на десницата за предстоящите политически предизвикателства.

„Големите цели пред десницата – утвърждаването ни като водеща опозиционна сила и подготовката за спечелването на президентските избори – изискват да излезем от това Национално събрание по-сплотени и по-силни от всякога", заявява Йордан Иванов.