Измамници подвели жена да им преведе 33 000 евро чрез AI видео с Марина Цекова и Румен Радев

Районна прокуратура - Плевен води разследване за нов вид измама, реализирана чрез репортаж в социална мрежа, генериран от изкуствен интелект и използващ гласовете и лицата на водещата на „Събуди се" по Нова тв Марина Цекова и премиерът Румен Радев. Сигнал е подаден от 62-годишна жена, живуща в област Плевен, която е станала жертва на измама.

По делото е установено, че пострадалата е била заблудена, след като ѝ изляло фалшиво видео на Марина Цекова и Румен Радев. То показвало как те рекламират, че в България е въведена инвестиционна програма, в която могат да се включат множество лица, които имат спестявания, с цел подобряване на финансовото си състояние. В резултат на формираното по този начин заблуждение, пострадалата жена последвала посочените в репортажа линкове. Веднага получила обаждане по Viber от лице, представило се за мениджър на компанията, което я инструктирало да преведе всичките си налични средства по посочена от него банкова сметка, с цел инвестиции и по-добра печалба. По указания на това лице, банковите преводи следвало да бъдат на суми до 10 000 евро. Пострадалата се доверила и чрез няколко трансакции, извършила банков превод на общата сума от 33 000 евро. Впоследствие комуникацията с нея била преустановена.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Плевен, като се полагат възможните усилия за установяване всички факти и на отговорните за деянието лица.

Прокуратурата апелира към гражданите да бъдат предпазливи и да не се доверяват на подобни измамни схеми и внушения с обещания за печеливши инвестиции, за да не станат жертви на измама и да претърпят имотни вреди.