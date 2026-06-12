Над 8300 български тютюнопроизводители с видео обръщение: Искаме гласът ни да бъде чут в обществената консултация за бъдещето на европейската тютюнева политика

С емоционално видео обръщение, публикувано на фейсбук страницата на Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Председателят Цветан Филев призовава ЕК от името на над 8300 тютюнопроизводители да вземат предвид мнението на хората от тютюневите ниви.

Европейската комисия събира мнения в платформата на обществената консултация за ревизията на Тютюневата директива, но от българските тютюнопроизводителни райони идва силно послание във видео формат. Те трудно могат да участват в обществената консултация на Европейската комисия, защото:

"Те просто нямат възможност. Те нямат имейли, нямат профили, не фигурират в социалните мрежи. Но имат семейства, имат поминък. Те се занимават с тютюнопроизводство и тютюнът е техен поминък."

Посланието идва в момент, когато Брюксел подготвя една от най-мащабните ревизии на европейското законодателство за тютюневите и никотиновите продукти от повече от десетилетие насам. Очаква се процесът да обхване както традиционните тютюневи изделия, така и новите бездимни алтернативи, а резултатите от обществената консултация да бъдат използвани при изготвянето на законодателни предложения през 2026 г.

Според Филев в дебата все по-често липсва гледната точка на хората от селските райони, които зависят икономически от производството на тютюн. В обръщението се призовава европейските политици да оценят ефектите от бъдещите регулации и въздействието върху фермерите, местните икономики и цели региони, където тютюнопроизводството продължава да бъде основен поминък и източник на доходи.

"Когато се правят промени, правете ги така, че да не търпят щети тютюнопроизводителите от България и от Европейския съюз - икономически, социални, демографски - и да няма контрабандно разпространение на тютюн. Това, което се взема като решение на хартия в Брюксел, е въпрос на оцеляване в тютюнопроизводителните региони на България и на Европейския съюз."

Видеото зъвршва с думи от Нихат Расим, тютюнопроизводител и заместник председател на НАТ-2010: "За нас тютюнът е поминък. За нас тютюнът е начин на живот."

Консултацията е отворена за всички европейски граждани, организации и заинтересовани страни и е достъпна на портала на Европейската комисия до 15 юни.

Обществена консултация на Европейската комисия за ревизията на Тютюневата директива

Темата за социално-икономическите последици от бъдещата регулация все по-често се появява в платформата на европейската консултация. Наред с коментарите за общественото здраве, защитата на младите хора и ролята на новите алтернативи, редица участници от държави като Италия, Испания и Гърция поставят въпроса за ефекта върху земеделските производители, преработватели на суровините, малкия бизнес и заетостта в селските райони.

Така паралелно с дебата за защита на здравето и намаляването на вредата от тютюна като цяло се очертава и друг приоритет и предизвикателство – бъдещата европейска политика ще успее ли да намери баланса спрямо икономическите щети и реалността в общностите и регионите, които ще бъдат пряко засегнати от нея.