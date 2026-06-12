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Излязоха резултатите от изпита в 4-и клас, вижте как да ги проверите

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Матура Снимка: Снимка: МОН

Резултатите от националното външно оценяване в края 4. клас са публикувани в информационната система тук.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код, съобщиха от Министерството на образованието.

Близо 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита, който се проведе в 1706 училища в цялата страна. Учениците разполагаха с 60 минути, за да решат 25 задачи, които проверяват базовите им математически знания и умения, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават. Децата със специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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