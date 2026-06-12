Вицепремиерът Пулев: Ще продължим активно да развиваме сътрудничеството с Турция и Румъния

България ще продължи активно да развива регионалното сътрудничество с Турция и Румъния в сфери от стратегическо значение за сигурността, свързаността и икономическото развитие на Черноморския регион. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в изказването си при откриването на Балкански бизнес форум, който събра над 200 компании, инвеститори и представители на бизнеса от Турция, Румъния и региона.

Вицепремиерът подчерта, че след проведената вчера в София среща между министър-председателя Румен Радев и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан е била зададена посока за надграждане на двустранното партньорство.

„Освен традиционно силните сектори, където си взаимодействаме – енергетика, транспорт, бяха отворени и други приоритетни сектори. Говорим вече за общата сигурност на региона. Говорим за тристранно сътрудничество България, Турция, Румъния, така че да обезпечим сигурността на Черноморския басейн – нещо, което е критично както за региона, така и за нашите взаимодействия с ключови партньори като НАТО", заяви той.

По думите му, сътрудничеството между трите държави следва да се развива и в нови стратегически направления като високи технологии, изкуствен интелект, икономиката на бъдещето.

Пулев подчерта, че правителството ще работи за ускоряване на съвместните проекти в сферата на енергийната и транспортната инфраструктура, както и за по-добрата свързаност на Балканите. „Нашето правителство е на разположение и може да разчитате на едно устойчиво и професионално поведение, така че да продължаваме да развиваме много по-мащабни и много по-амбициозни проекти", заяви той.

Вицепремиерът открои и ролята на Турция като един от основните стратегически партньори на България, отбелязвайки устойчивото развитие на икономическите отношения между двете държави и значимия принос на турските инвеститори за българската икономика.

„Турция е един от най-ключовите ни външнотърговски партньори. Стокообменът достига рекордни нива. Знаем, че има повече от 2200 турски компании и компании с турски капитали, които са ключови работодатели в различни региони в нашата държава", подчерта вицепремиерът. По думите му, тези компании имат съществен принос за регионалното развитие и заетостта в страната. „Компании и производства, които осигуряват поминък за хиляди семейства. Те са един критичен инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси и могат да разчитат на пълната подкрепа на нашето министерство и на нашето управление", заяви Пулев.

В изказването си той припомни силната солидарност, която България прояви след опустошителното земетресение в Турция през 2023г. „Тогава България беше първата страна, която показа солидарност, която показа пълна форма на подкрепа,

хуманитарна и всякаква друга помощ беше осигурена приоритетно към нашите турски приятели и това е едно доказателство, че всъщност между нашите държави има един дух на приятелство, на солидарност, който в пъти надхвърля икономическите цели, ползи и изгоди", каза той. Според него българо-турското партньорство не се измерва единствено с икономически показатели и търговски обмен.

Пулев се обърна към посланика на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък и към председателя на Управителния съвет на „Алкомет" Фикрет Индже, като изрази признателност за техния принос към развитието на българо-турските отношения. Той увери турските институции и инвеститори, че новото българско правителство ще продължи последователно да насърчава приятелството, икономическото сътрудничество и търговския обмен между двете държави, като ще работи за задълбочаването на стратегическото партньорство и реализацията на нови съвместни проекти.