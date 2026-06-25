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Arena Deluxe отваря врати тази есен

Сердика Център обединява шопинг, култура, а сега и кино и градски преживявания на едно място в сърцето на столицата

Преди десетина години основният въпрос пред киноиндустрията беше дали стрийминг платформите няма постепенно да изместят традиционното кино. Днес отговорът изглежда по-различен. Хората продължават да гледат филми у дома, но когато избират да излязат навън, очакват повече от самата прожекция. Търсят комфорт, атмосфера и усещане за специално събитие.

Именно върху тази промяна в потребителското поведение стъпва новият проект Arena DeLuxe в Сердика Център - бутиков кино формат, който ще отвори врати в столичния търговски център и ще се превърне в част от по-широката трансформация на модерните молове от места за пазаруване в многофункционални градски пространства.

Визуализация Arena Deluxe

Според екипа на Кино Арена развитието на стрийминг платформите всъщност не е намалило значението на киното, а е повишило изискванията на публиката към всяко преживяване извън дома.

„Стрийминг платформите безспорно промениха начина на потребление на съдържание, но същевременно повишиха очакванията към качеството на всяко преживяване извън дома“, коментира Стефан Минчев, управител на Кино Арена.

По думите му днес посещението в киното трябва да предлага стойност, която надгражда домашното гледане на филми - чрез по-високо качество на картината и звука, по-добър комфорт и цялостна атмосфера, която трудно може да бъде възпроизведена в домашна среда.

Бутиковият формат като отговор на новите очаквания

Затова и новият формат не се позиционира като масово мултиплекс кино, а като бутиково кино преживяване.

Фокусът е върху качеството на пространството, а не върху мащаба. Концепцията съчетава технологии, дизайн, комфорт и персонализирано обслужване в опит да отговори на променените очаквания на съвременната публика.

Визуализация Arena Deluxe

От търговски център към градско пространство

Но проектът е интересен не само от гледна точка на киноиндустрията. Той е част и от много по-широка тенденция, която вече се наблюдава в големите европейски градове.

През последните години моловете постепенно променят своята функция. Ако преди основният фокус беше върху търговията и продажбите на квадратен метър, днес все по-важни стават времето, което посетителите прекарват в обекта, честотата на посещенията и степента на ангажираност с различните услуги и преживявания.

„Днес ролята на модерния търговски център е много по-широка - той се превърна в естествено място за срещи, свободно време и социален живот“, казва Виктория Ненова, център мениджър на Сердика Център.

По думите й през последните години търговският център целенасочено се развива като съвременно градско пространство, което комбинира работа, спорт, гастрономия, култура, развлечения и ежедневни услуги в една обща среда.

В този контекст откриването на кино 16 години след старта на Сердика Център не е случайно решение, а част от по-широка стратегия.

Виктория Ненова посочва, че посетителите от години са поставяли въпроса за кино в търговския център. Решението обаче е било то да не бъде просто още една функция в сградата, а концепция, която отговаря на новите потребителски очаквания.

„За нас това не е просто нов обект в рамките на мола, а стратегическа инвестиция в съдържание и преживявания с висока добавена стойност“, подчертава тя.

Паралелно с новото кино Сердика Център развива и други проекти, сред които разширенито на Pulse, нови ресторантски концепции и MINA Sofia. Целта е различните функции да работят като свързана екосистема, която насърчава по-дълъг престой и по-чести посещения.

Според Виктория Ненова именно това е посоката, в която се развиват най-успешните търговски центрове по света.

„Когато един посетител идва за тренировка, остава за вечеря, среща се с приятели и след това отива на кино, това създава съвсем различен тип ангажираност“, обяснява тя.

Бъдещето вече е тук

Тази логика стои и зад концепцията за т.нар. градски хъбове - многофункционални пространства, които съчетават услуги, развлечения, социален живот и култура на едно място.

Според Кино Арена именно подобна среда създава условия бутиковото кино да бъде успешно.

„Успехът зависи не само от самата идея, а и от средата, в която тя се развива“, казва Стефан Минчев.

От своя страна Сердика Център вижда новото кино като още една стъпка към позиционирането си като място за пълноценно градско преживяване, а не само като търговска дестинация.

В епоха, в която онлайн платформите правят покупките все по-лесни, а развлеченията - все по-достъпни у дома, битката за вниманието на хората все по-често се води чрез качеството на преживяването. Именно там се срещат интересите на кинооператорите и модерните търговски центрове - в създаването на причина хората да излязат от дома си.

Стефан Минчев, управител на Кино Арена: Бутиковото кино фокусира върху усещането на зрителя

Стефан Минчев е управител на Кино Арена и повече от две десетилетия е част от развитието на първата българска верига българска киноверига. Под негово ръководство компанията инвестира както в нови технологии и модерни киноформати, така и в развитието на киносалоните като пространства за качествено свободно време. Днес Кино Арена развива мрежа от кинокомплекси в няколко български града и е сред двигателите на тенденцията към по-комфортни и персонализирани кино преживявания.

– Г-н Минчев, защо точно сега е моментът за нов бутиков кино проект?

– Защото публиката вече избира много по-внимателно за какво да излезе от дома си. Киното трябва да даде нещо повече от самия филм – усещане за специално събитие, по-добра среда и преживяване, което не може да бъде повторено у дома.

– Какво означава бутиково кино днес?

– Бутиковото кино не означава кино за ограничена публика, а по-внимателно проектирано преживяване. Важни са детайлите – удобството, атмосферата, обслужването, начинът, по който човек се чувства още преди прожекцията.

– Каква ще бъде разликата в новия комплекс?

– Разликата е в цялостния стандарт. Arena DeLuxe ще комбинира висок клас картина и звук, лазерни кинопрожектори, моторизирани кожени риклайнери и интериор, създаден с мисъл за комфорт. Амбицията ни е това да бъде място за хора, които търсят по-качествено киноизживяване, не просто поредната прожекция.

Виктория Ненова, център мениджър на Сердика Център

Виктория Ненова, център мениджър на Сердика Център: Бъдещето на моловете вече е тук

Виктория Ненова ръководи Сердика Център, а професионалният ѝ път вече близо две десетилетия е свързан с развитието на търговския център. Заедно с екипа си и групата NEPI Rockcastle тя работи по трансформацията на мола от традиционна търговска дестинация в съвременно градско пространство, което съчетава пазаруване, свободно време, култура, спорт и социални преживявания.



– Г-жо Ненова, как се променя ролята на модерния търговски център?

– Той вече не може да бъде разглеждан само през търговията. Хората очакват място, което им помага да организират по-добре времето си – да свършат задачи, да се срещнат с приятели, да спортуват, да вечерят, да останат по-дълго. Това променя изцяло логиката, по която се развива един успешен търговски център.

– Защо киното идва именно сега?

– Защото за нас беше важно да изчакаме правилната концепция. Посетителите отдавна питат за кино, но не искахме просто да добавим още една функция. Arena DeLuxe се вписва в посоката, в която развиваме Сердика Център – като място за по-пълноценно градско преживяване.

– Как измервате успеха на един модерен мол?

– Трафикът и продажбите остават важни, но вече не са единствените показатели. Все по-важни са времето, което хората прекарват при нас, причините да се връщат и начинът, по който комбинират различни преживявания в рамките на едно посещение.

– Това ли е бъдещето на моловете?

– Според нас това вече е настоящето. Модерният търговски център постепенно се превръща в градски хъб – място, в което различни услуги, развлечения, култура и социален живот работят заедно, а не като отделни елементи.