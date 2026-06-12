Почина достойният българин Георги Милушев, който и на 98 г. създаваше паметници в Смолян

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Смолян загуби един от своите най-неуморни и достойни съграждани. На 98-годишна възраст почина Георги Милушев- почетен гражданин на Смолян, общественик, дарител и самоук творец.

Възрастният родопчанин е автор и дарител на паметниците на Васил Левски и Георги Раковски в града, като лично се е ангажирал с целия процес- от изработването им до тяхното поставяне.

След издигането на паметника на Васил Левски на площад „Свобода" вестник „24 часа" номинира и отличи Георги Милушев в своята кампания за добри дела „Достойните българи".

"Той беше един истински достоен човек и родолюбец. Научи ме на толкова много неща – труд, отдаденост, любов към семейството и безброй други безценни уроци!

След себе си той оставя едно истински ценно и богато наследство, изпълнено със стойност и чест!", написа внукът му Кирил Асенов.

До последните си дни бай Георги не спираше да работи и да създава. През февруари Общинският съвет одобри поставянето в Смолян на паметна плоча с барелеф на маестро Атанас Капитанов. Макетът в естествен размер отново беше изработен от Георги Милушев.

Голяма част от живота му е свързана с читалище „Христо Ботев- 1871" в Смолян. Заедно с маестро Атанас Капитанов създават ансамбъл за народни песни и танци с 60 хористи и 15 оркестранти. По-късно възстановяват и оперетния състав.

Въпреки че по професия е счетоводител, Георги Милушев сам построява къщата си в Смолян. Между 1966 и 1970 година конструира собствен лек автомобил. Нарича го „РосВен"- по имената на дъщерите си Росица и Венера. Автомобилът преминава успешно изпитания в Института по транспорта в София и е използван години наред.