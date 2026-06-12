Ремонтът на Спешно отделение в болницата в Пазарджик ще приключи до края на юли

„МБАЛ-Пазарджик няма вина за забавянето на ремонтните дейности в Спешно отделение по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" по ОПРР 2014–2020 г. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването, средствата са европейски по програми и ръководството на лечебното заведение не носи отговорност за осъществяването на проекта.

Напротив, имаме пълно съдействие, работим съвместно. Всички здравни министри са информирани многократно. Надявам се ремонтните дейности да бъдат ускорени със съдействието на новия здравен министър Катя Ивкова", заяви директорът на РЗИ-Пазарджик д-р Димитър Савов, който проведе проверка на място в помещенията, които се ремонтират, и се срещна със управителя на фирма „Пирс-Д" ООД инж. Ботко Михайлов, която е изпълнител на проекта.

Той изрази очакванията си проектът да не бъде спрян напълно, тъй като повечето от ремонтните дейности вече са извършени.

„Финансирането директно се осъществява между министерството и фирмата изпълнител на проекта. Към МБАЛ-Пазарджик не са превеждани никакви средства, нито към РЗИ-Пазарджик.

Нашата задача е да съдействаме на фирмата с необходимите документи и да контролираме ремонтните дейности. Много пъти сме сезирали министерството – и ние, и ръководството на болницата. Дори през миналата година беше предложено, ако няма финансови средства по проекта, той да бъде завършен със собствени средства от лечебното заведение, но предложението беше отхвърлено", обясни още д-р Савов.

Управителят на „Пирс-Д" ООД инж. Ботко Михайлов обеща ремонтът на Спешно отделение да приключи до края на месец юли.

„Ремонтът на обекта беше временно прекратен. През това време се работеше по уточняване на проекта за инсталации за медицински газове, където се появи разминаване между проекта и реалното положение на обекта. Останалите инсталации са почти готови", поясни инж. Ботко Михайлов и изрази готовност за продължаване на ремонтните дейности.