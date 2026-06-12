На 14 юни район "Средец" в София отново избира кмет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Частични избори за кмет на столичния район "Средец" ще се състоят на 14 юни (неделя), съобщиха от Общинската избирателна комисия.

Според предварителните избирателни списъци, право на глас имат 28 009 души, които ще могат да гласуват в 43 секции в района. Навсякъде ще може да се гласува машинно, увери шефката на ОИК Полина Витанова.

Ето и кои са кандидатите:

Георги Недечев, "Български съюз за директна демокрация"

Иван Търпоманов, "Свобода"

Трайчо Трайков, "Продължаваме Промяната - Демократична България"

Кирил Нешев, "България Може"

Пламена Заячка, "БСП - Обединена левица"

Веселина Йорданова, "Възраждане"

Правомощията на досегашния кмет Трайчо Трайков бяха прекратени предсрочно на 20 февруари, след като бе избран за служебен министър на енергетиката в правителството на Андрей Гюров. На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец".