Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)

Тази година „24 часа" празнува своя 35-и рожден ден. 35 години, в които видяхме от първия ред най-новата история на България и света. И я разказахме на вас – нашите читатели.

А сега ти предлагаме да си я припомним заедно – в една празнична поредица от видеа, събрали най-интересното, най-важното, най-трогателното и най-драматичното от тези 35 години. Твой гид и разказвач в това пътешествие ще бъде Вики Костова – представител на поколението Z в „24 часа".

Нашият минисериал „Машина на времето" отбелязва и най-ценното за „24 часа" през цялото това време – че вече 35 години гласувате за нас. Благодарим ви!

Очаквайте първи епизод скоро. И приятно гледане!