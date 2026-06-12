22-годишен е обвинен за нападение над охранител в плевенска болница

Мъж на 22 години е обвиняем за нападение на охранител в плевенска болница. Това съобщиха от Районната прокуратура в Плевен, която води разследване за извършено дръзко хулиганство.

Случаят е от 10 юни. В сградата на болница „Д-р Георги Странски" 22-годишният обвиняем е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. Той е ударил охранител в лечебното заведение, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост, посочват от прокуратурата.

В хода на разследването са събрани доказателства, че действията на извършителя са били насочени към медицински лица и охрана в лечебното заведение и са довели да затрудняване на медицинската дейност. По време на деянието пред лекарския кабинет е имало и други пациенти, които са чакали да им бъде оказана неотложна медицинска помощ. Обвиняемият, без да изчаква реда си, настоял неговото дете да бъде прегледано първо. Въпреки че преглед не му е бил отказан, е проявил необоснована и непровокирана агресия, допълват от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор 22-годишният е задържан за срок до 72 часа. Внесено е искане в Районен съд - Плевен за вземане спрямо него на постоянна мярка „задържане под стража". С определение на съда обвиняемият е с мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 2500 евро.

Определението на съда подлежи на жалба и протест. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.

От болница „Д-р Георги Странски" потвърдиха за инцидента за БТА. От лечебното заведение допълниха, че след нападението охранителят е настанен за наблюдение и лечение в Клиниката по неврохирургия.