Вижте седмичния отчет на община Русе

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РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

положен бе нов първи пласт от неплътен асфалтобетон на улици в кв. „Здравец – Изток", както следва: ул. „Орлово гнездо" с прилежащите уширения за паркиране в участъка между ул. „Братислава" и ул. „Нови Сад", ул. „Братислава" в участъка между кръстовищата с ул. „Прага" и ул. „Рига", както и локалното пътно платно на ул. „Рига" с уширенията за паркиране;

продължават строителните дейности по благоустрояване на парковата територия в източната част на Парка на младежта, разположена край тенис кортовете, зоната за свободна разходка на домашни кучета и детската площадка, като продължи полагането на ограничителни бетонови ивици и монтирането на нови паркови LED осветители с поетапното им пускане в експлоатация;

приключиха строителните дейности по цялостния ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" от страната на Централния общински пазар, като продължи полагането на нова паважна настилка;

приключиха ремонтните работи и полагането на настилка от естествен камък в зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник" в с. Николово;

пуснат бе в експлоатация музикалният светещ фонтан в малкото езеро в Лесопарк „Липник" с изцяло обновено осветление;

извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по общинския път към кв. Образцов чифлик от разклона на републиканския път за гр. Кубрат, по бул. „Тутракан" /участък от тротоар/, алея „Ела", ул. „Асен Златаров", ул. „Битоля", ул. „Духовно възраждане", ул. „Иван Ведър" /на кръстовището с бул. „Липник"/, ул. „Любомир Пипков", ул. „Неофит Рилски", ул. „Петрохан", ул. „Прага", ул. „Рига", ул. „Шипка" и ул. „Чипровци";

отстранени бяха опасни пропадания по бул. „Цар Освободител" /срещу Централна автогара/, в близост до жилищен блок „Некрасов" и жилищен блок „Димчо Дебелянов";

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България" /вкл. ремонт на захранваща мрежа/, бул. „Липник", бул. „Съединение", бул. „Тутракан", алея „Възраждане", ул. „Александровска", ул. „Болярска", ул. „Драма", ул. „Згориград", ул. „Николаевска", ул. „Плиска", ул. „Свети Наум", ул. „Щип", както и по уличните мрежи на с. Бъзън и с. Хотанца;

извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление на места в Лесопарк „Липник", Парка на младежта /вкл. възстановяване на захранваща мрежа/ и околоблоковите пространства на жилищен блок „Енергетик" в кв. „Здравец – Изток" и жилищни блокове 311 и 313 /до детска площадка/ в кв. „Чародейка – Север";

изработени бяха общо 11 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

монтирани бяха 3 нови и подменени бяха 2 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Доростол" с ул. „Яребична" и ул. „Борисова" с бул. „Неофит Бозвели";

положена бе хоризонтална пътна маркировка по републикански път I-2, бул. „Христо Ботев", по протежението на бул. „Трети март" /вкл. напречна и надлъжна маркировка/, ул. „Княжевска", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Болярска", ул. „Духовно възраждане" и ул. „Николаевска";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 4 кучета, осиновени бяха 2 и бе извършена ваксинация 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

на 9 юни бяха обявени свободните места за второ класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училищата за учебната 2026/2027 г.;

изпратени бяха отличия и бяха извършени административни дейности, свързани с проведеното на 6 и 7 юни 56-о издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка";

продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите";

продължава отчитането на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни";

продължава подготовката на празничен концерт по случай Деня на река Дунав – 29 юни;

на 12 юни бяха обявени свободните места за второ класиране за прием в първи клас за учебната 2026/2027 г.;

приети бяха касови отчети и относими справки от учебните заведения;

взето бе участие в откриването на STEM кабинети в образователни институции.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „Инженеринг на мерки за енергийна ефективност за Детска градина „Слънце";

продължават строително-монтажните дейности по обект „Основен ремонт на ул. „Св. Наум", като бе положен първи пласт /биндер/ асфалтова настилка, положен бе вторият окончателен пласт плътна асфалтова настилка, положени бяха и бордюри и тротоарна настилка по цялото трасе;

продължават строително-монтажните дейности по обект „Основен ремонт на бул. „Съединение", като бе положен първи пласт /биндер/ асфалтова настилка, частично бе положен вторият окончателен пласт асфалтова настилка, частично бе положена тротоарна настилка, извършена бе подготовка за полагане на бордюри и изграждане на тротоари;

продължават строително-монтажните дейности по обект „Основен ремонт на ул. „Коледница", като частично бе положен първи пласт /биндер/ асфалтова настилка, извършена бе подготовка за полагане на бордюри и за изграждане на тротоари, и частично бе положена тротоарна настилка;

продължава строително-монтажните дейности по обект „Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2 и изграждане на топла връзка между тях" в Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие";

продължиха строително-монтажните дейности по обект „Ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинска сграда на отдел „Култура" на ул. „Цариброд" №3;

издадено бе разрешение за строеж за общинския обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект: Гараж и работилница за машинния парк на Кметство Басарбово", като след влизането му в сила ще може да бъде открита строителна площадка;

продължава изпълнението на обект „Спортна зала в СУ „Васил Левски", находяща се в УПИ I – Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I", ул. „Гео Милев" №1;

извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината във връзка със сигнали на граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени съответните протоколи;

издадени бяха 2 заповеди за премахване на незаконни строежи, които са в процес на връчване на заинтересованите лица.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

извършено бе приемане от „ГБС – Русе" АД на четири самостоятелни обекта и прилежаща земя към тях на ул. „Д-р Петър Берон" №30 за нуждите на социалната услуга „Асистентска подкрепа" в изпълнение на решение на Общинския съвет;

експерт от дирекция ИИМСП взе участие в заключителната конференция по проект NBSINFRA в Брюксел, Белгия, организирана от партньорите от ЮНЕСКО по програма „Хоризонт 2020", с участието на представители на Германия, Франция, Литва, Италия, Малта, Ирландия, Гърция, Чехия, Португалия и България. Представени бяха разработените мерки за въвеждане на природно базирани решения за защита на населението от природни и антропогенни заплахи в пилотните градове Русе, Авейро, Кьолн, Фингал и Прага, както и възможности за защита на културно-историческото наследство чрез прилагането на подобни решения;

представители на Община Русе участваха във втора обща техническа сесия за подготовка на проекти по Програма INTERREG VI-A Румъния – България, Покана 7, Приоритет 4 „Интегриран регион", Специфична цел 5.2. Събитието се проведе на 9 юни в Областна администрация – Русе и бе посветено на водещи партньори и партньори по проектни идеи, избрани в рамките на Интегрираната териториална стратегия;

в периода 8 – 10 юни Русе бе домакин на партньорска среща по проекта „Живи реки" (RESTORIVER), който се изпълнява по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б „Дунавски регион" 2021 – 2027 г. с участието на 15 партньори от Централна и Източна Европа. На 9 юни в хотел „Рига" се проведе финалната конференция на проекта, открита от заместник-кмета Златомира Стефанова. Представени бяха резултатите от изпълнението му, включително интерактивна карта и каталог от мерки. В рамките на проекта в Западен парк „Приста" бе реализирана пилотна дейност за изграждане на дъждовна градина като пример за зелена инфраструктура, която може да бъде прилагана и на други места. На 10 юни партньорите посетиха мястото на пилотната дейност;

проведен бе двудневен младежки форум на тема „Подпомагане на участието на младежите в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво". В него участваха ученици от русенски училища, които се запознаха с механизмите за гражданско участие и ролята на младите хора в процесите на вземане на решения. Форумът бе част от дейностите по проект BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе";

подадени бяха в деловодството на Общинския съвет 11 предложения за заседанието през месец юни;

изготвени бяха справки по преписки за разпореждане с общинска собственост за разглеждане от Комисията по общинска собственост;

обработени бяха преписки по разпореждане и учредяване на вещни права върху имоти – общинска собственост;

изготвени и актуализирани бяха актове за общинска собственост;

изготвени бяха писма до граждани, заповеди и договори;

извършени бяха огледи на общински имоти;

проведени бяха срещи и консултации с граждани, свързани с прилагането на ЗУЕС;

в направление „Търговия" бяха издадени 3 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито;

продължи процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост. Продължи продажбата на тръжна документация за участие в процедурата;

осъществен бе контрол по действащите договори за наем, като бе извършена проверка на спазването на договорните задължения от страна на наемателите;

обработена бе постъпилата кореспонденция от наематели и заинтересовани граждани;

изготвен бе отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе за периода от 27 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

получени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

експерти на Община Русе участваха в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

проведен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания";

консултирани бяха 11 души за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 13 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

подадени бяха 8 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

приети бяха 8 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 8 заявления за кандидати за лични асистенти;

консултирани бяха 54 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

извършени бяха 16 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

подготвен бе финансовият отчет до Агенцията за социално подпомагане с изчислени средствата за възнагражденията на 1608 лични асистенти, предоставящи лична помощ, съгласно чл. 33 от Закона за личната помощ, който регламентира превеждането на средствата за изпълнените часове подкрепа на лицата с увреждане от агенцията към бюджета на Община Русе;

консултирани бяха 8 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе, изплатени бяха средствата на одобрените двойки по Програма „Асистирана репродукция";

създадена бе организация за провеждане на лекции по Програма „Академия за родители";

екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 4, 8 и 9. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на грубата моторика, както и други двигателни игри. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата, и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;

по Програма „Кодово име живот" бяха проведени три сесии с ученици от пети клас на ОУ „Тома Кърджиев" и ОУ„ Олимпи Панов";

във връзка с Националната програма „От връстници за връстници" бе проведена сесия с ученици от осми клас на НУИ "Проф. Веселин Стоянов";

във връзка с програмата „Спорт за свободен живот" бе проведена тренировка с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм";

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Родина" и „Чародейка" и консултираха 64 лица за предстояща кампания на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе" за безплатно изследване на туберкулоза, която ще се проведе в периода 15 – 30 юни. Консултирани бяха и за превенция на заразяване с летни вирусни инфекции. Здравните медиатори участваха в обучение на тема „Детско здраве", организирано от Национална мрежа на здравните медиатори;

изготвени бяха 20 карти за хора с трайни увреждания;

на 8 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Мария Луиза" 26, ул. „Княз Дондуков - Корсаков" 23, ул. „Коледница", ул. „Боянци", ул. „Болярска", ул. „Зайчар", ул. „Гургулят", ул. „Мостова", ул. „Муткурова" 115, бул. „Липник", ул. „Драма", ул. „Котовск", бул. „Липник" 123;

продължава косенето на трева по алеите и празните пространства в двата гробищни парка;

извършени бяха дейности по възстановяване на порталната врата на входа на Гробищен парк „Чародейка".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

продължават ремонтните дейности на Градския стадион във връзка с придобиването на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига през сезон 2026/2027 г.;

извършен бе текущ ремонт на осветлението на тенис кортовете в Парка на младежта;

извършени бяха дейности по почистване и косене на тревна растителност и храсти в двора на ПГЗХТ „Асен Златаров" и в Лесопарк „Липник";

проведени бяха работни срещи и организационни дейности във връзка с подготовката на предстоящ световен шампионат по водомоторен спорт;

осъществено бе участие в награждаването на детски турнир по тенис от веригата „Киндер+";

осъществено бе участие в отчетно-изборното събрание на Младежки парламент – Русе;

организирани бяха транспортът и изхранването на русенски училищни отбори за участие във финалите на ученическите спортни игри;

проведени бяха срещи с представители на спортни клубове и бяха извършени посещения на спортни обекти;

осъществено бе участие на доброволци от Младежки парламент – Русе в благотворителната инициатива „Ритъм за лапичка". В рамките на проявата децата имаха възможност да рисуват, да играят федербал, да се включат в различни занимания и да разходят кучета от Общинския приют за безстопанствени животни;

осъществено бе участие на мажоретен състав „Екстрийм", Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов", Фолклорно танцово студио „Зора" и Вокална школа „Приста" при Общински младежки дом – Русе в „Парад на ретро автомобили Русе";

проведено бе отчетно-изборно събрание на Младежки парламент – Русе, на което бе избрано ново ръководство и бяха изпратени абитуриентите от организацията. Представен бе отчет за дейността през изминалата година, включващ 54 акции и събития, 10 организационни срещи, обучения, академии и международни инициативи по програма „Еразъм+". Сред акцентите бяха фестивалът „МладиТЕ заедно" и Форумът за кариерно ориентиране „А сега накъде". В събранието участваха заместник-кметът Борислав Рачев, експертите Есин Митева и Диана Иванова, както и директорът на Общински младежки дом Красимира Николаева;

извършена бе подготовка за реализацията на годишни концерти;

извършена бе подготовка на Танцово студио „Импулс" за участие в конкурси в Брашов, Румъния и Паралия, Гърция;

извършена бе подготовка на хор „Св. Георги" за участие във фестивали във Варна и Чанаккале, Турция.