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Общинският младежки дом в Русе представя традиционния си годишен концерт на 19 юни

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Снимка: Община Русе

Традиционният годишен концерт на съставите към Общинския младежки дом ще се състои на 19 юни от 19 ч. в Голямата зала на Доходното здание. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В концертната програма участие ще вземат Фолклорна танцова студия „Зора", мажоретен състав „Екстрийм", Студио за поп и джаз пеене „Икономов" и Клуб „Ушу".

Събитието ще отдаде заслужено признание на децата и младежите, които през изминалата учебна участваха в много градски концерти и достойно представиха Русе, завоювайки отличия на национални и международни конкурси и фестивали.

Билети за концерта могат да бъдат закупени от касата на Доходното здание от 15 до 18 юни от 9:30 до 17 ч. и на 19 юни от 9:30 до 19 ч.

Снимка: Община Русе

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