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200 лв. глоба за водач, изпреварвал на забранени участъци на пътя Смолян - Асеновград

Ваня Драганова

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Участък от пътя Смолян - Асеновград.

Потърпевша шофьорка направила клип и подала сигнал на телефон 112

Шофьор, изпреварвал на забранени участъци на пътя Смолян - Асеновград и на три пъти за малко не причинил катастрофи, се размина с глоба от 200 лв. На 7 септември м. г. той пътувал към Асеновград и около 17,25 часа на 34-ия километър на пътя започнал да навлиза в насрещното с фолксвагена си и да принуждава колите там да намаляват рязко  и да отбиват плътно вдясно, за да избегнат челен удар. Потърпевша от опасното шофиране водачка направила клипове с телефона си, подала сигнал на телефон 112 и на входа на града нарушителят бил спрян. Други шофьори също свидетелствали за опасните маневри и показали и свои записи на поведението на водача.

Когато получил наказателното постановление, той внесъл жалба, но санкцията вече е потвърдена от Районния съд в Асеновград, защото показанията на свидетелите и клиповете доказват, че действително е шофирал опасно. 

Участък от пътя Смолян - Асеновград.

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