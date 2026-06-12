Дъждове разрушиха пътя за Бостан, обявиха бедствено положение в част от община Омуртаг

Интензивните валежи са разрушили пътя за Бостан, обявено е бедствено положение за част от територията на община Омуртаг. Причина за разрушаването на съществуващия водосток е и преовлажняването на почвата в района на пътя Омуртаг - село Горна Хубавка, информират от Областната управа в Търговище.

Компрометираният участък е част от пътя за бившото село Бостан, което от 2001 г. е присъединено към село Горна Хубавка. Днес в населеното място постоянно живеещи са 15 души, през летния сезон обаче броят на хората се увеличава, тъй като имотите се ползват за отдих, уточниха пред БТА от общинската администрация в Омуртаг. Община Омуртаг е предприела мерки за временно решение на проблема - през селскостопански имот е положен чакъл, за да се осъществи връзка с местните хора. Това не е решение на проблема. Нужни са средства за възстановяване на водостока, каза секретарят на Община Омуртаг Емрах Шюкриев.

Очакванията на ръководството на община Омуртаг са държавата да се намеси. По предварителни изчисления са необходими около 100 хиляди евро, каза още Шюкриев. Днес в района валежите продължават с различен интензитет.

Областният управител на Търговище инж. Илко Илиев посети района на село Горна Хубавка, община Омуртаг, където извърши оглед на компрометирания участък от общинския път Омуртаг – Горна Хубавка (Бостан), засегнат сериозно вследствие на обилните валежи през последните дни. Илиев се запозна с щетите по пътната инфраструктура и проведе разговори с представители на община Омуртаг за предприетите действия за овладяване на ситуацията и възстановяване на безопасния достъп до населеното място.

Със заповед на кмета на община Омуртаг Джунейт Йонузов от 9 юни е обявено бедствено положение за част от територията на общината – района на село Горна Хубавка (Бостан). Причината е разрушаването на съществуващ водосток и част от общинския път TGV3079 вследствие на интензивните валежи и преовлажняването на земните маси.

Повреденият участък създава непосредствен риск за живота и здравето на гражданите и не позволява безопасното преминаване на моторни превозни средства, специализирана техника и автомобили на службите за спешно реагиране. Със заповедта е въведена временна забрана за движение в засегнатия участък до възстановяване на безопасните условия за преминаване.