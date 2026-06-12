Йотова: БНБ има всички основания да защити проекта за възпоменателна евромонета с азбуката ни

Българската народна банка има всички основания, както от гледна точка на науката, така и на законодателството, да защити проекта за възпоменателна евромонета, посветена на българската азбука.

Това заяви президентът на България Илияна Йотова по време на церемонията по встъпване в длъжност на проф. Николай Неновски за нов 6-годишен мандат като член на Управителния съвет на БНБ, която се състоя днес в сградата на централното управление на банката в София.

„Искам да ви пожелая кураж и смелост в отстояването на българския интерес, особено в последния казус с една претенция по отношение на една наша юбилейна монета, на която пише българска азбука. Струва ми се че тук ние всички трябва да защитим своето право. Ние сме така отгледани, така откърмени и възпитани - нашата кирилица е българската азбука", каза Йотова.

Според държавният глава в организираните от нея научни световни форуми, посветени на кирилицата, не е имало нито един учен от световна величина, които да не употребява термина „българска азбука".

„Аз правя вече три подред научни световни форуми, посветени на кирилицата. Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука, създадена още в края на 9-и век, началото на 10-и век в Преславските скриптории на старата ни столица", каза Йотова.

„Така че имате пълни основания научни, а и от гледна точка на съвременното национално и европейско законодателство да защитим този проект, който е проект на България", добави тя.

По-рано днес от БНБ коментираха пред БТА за постъпило възражение срещу проекта от държава членка на еврозоната, че първата българска възпоменателната монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в Монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство.

„Процедурата по одобрение не е приключила и продължава в съответствие с установения ред", посочват от централната банка. Според институцията към настоящия момент разглеждането на въпроса се осъществява извън рамките на експертно-техническата оценка на проекта.

БНБ заявява още, че до приключването на процедурата няма да коментира публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса.

След финализиране на процедурата централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва в съобщението.

Държава от еврозоната, чието име засега е неизвестно, е повдигнала възражение срещу проект за специална монета от 2 евро, която е посветена на българската азбука.

Монетата е предвидена в календара на БНБ за второто полугодие на тази година, показа проверка на "24 часа". И според разпространени в социалните мрежи изображения на националната страна, където обикновено стои образа на Св. Иван Рилски, трябва да бъде надписът "Българската азбука" със стилизиран кирилски шрифт.

За спора първоначално бе съобщено от нидерландеца Райниър Яарсма в профила му в социалната мреха "Екс". Според собственото му представяне Яарсма е специалист по балкански, евразийски и трансатлантически въпроси, има стаж в Европейския парламент и сам се представя като консултант по присъединяването на Северна Македония. Той разпространи и отговор на негово запитване за възражението, който му е бил даден от генерална дирекция „Комуникации и информация" към генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Възражението е повдигнато пред Еврогрупата от страна, чието име е заличено в отговора. В него се посочва, че генералният секретариат на Съвета е стигнал до заключението, че "трябва да откаже достъп до писмото и информацията за засегнатата държава-членка на този етап, тъй като такова разкриване би подкопало сериозно изключително деликатната процесът на вземане на решения, който по този начин продължава, без да има доказателства за преобладаващ обществен интерес от разкриването на информацията, а също и защото това би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика".

Право на възражение срещу специфични емисии евромонети, каквито издава всяка държава от еврозоната, имат само държави от еврозоната. Според български дипломати обаче спирането на монетата "Българска азбука" е услуга към държава, която е дори извън ЕС, не само извън еврозоната.