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Младеж, обвиняем за продажба на райски газ на деца във Варна, остава в ареста

Надежда Алексиева

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Съд Снимка: Pixabay

Районният съд във Варна наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 26-годишен мъж, обвинен в системна продажба на райски газ на непълнолетни лица.

Според прокуратурата деянията са извършвани при условията на продължавано престъпление, като обвиняемият многократно е продавал диазотен оксид, известен като райски газ, на лица под 18-годишна възраст.

Престъплението се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба между 20 000 и 50 000 лева.

След като разгледа събраните до момента доказателства по досъдебното производство, съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършеното престъпление. Магистратите са преценили още, че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление или да се укрие.

От съдебното определение става ясно, че срещу 26-годишния мъж има и други неприключили досъдебни производства за престъпления от общ характер. Именно това е сред мотивите на съда да приеме, че по-лека мярка за неотклонение не би гарантирала нормалното протичане на наказателното производство.

Според магистратите съществува риск обвиняемият да напусне известните си адреси и по този начин да затрудни установяването на местонахождението си, както и да осуети водените срещу него разследвания.

Определението на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в тридневен срок.

Съд Снимка: Pixabay

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