Комисията по туризъм и Националният борд по туризъм очертаха приоритетите за съвместна работа

По инициатива на председателя на Комисията по туризъм към Народното събрание Росица Кирова се проведе първа работна среща с представители на Националния борд по туризъм. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. На срещата присъстваха Красимир Гергов, председател на НБТ, д-р Мартин Захариев, заместник - председател на НБТ, д-р Полина Карастоянова, изпълнирелен директор на НБТ, проф. Стоян Денчев, председател на УС на НБТ, проф. Румен Драганов, член на Контролния съвет на НБТ.

Основен акцент в разговорите бе необходимостта от по-тясно сътрудничество между институциите и туристическия сектор за решаване на конкретни проблеми и за реализиране на дългосрочни политики в подкрепа на българския туризъм.

В началото на срещата г-жа Кирова представи своя екип, включително Мирослав Боршош, главен съветник и бивш министър на туризма.

"Устойчивото развитие на сектора изисква последователност, приемственост и обединяване на усилията около национални приоритети, които надхвърлят рамките на отделните мандати и институции" заяви Росица Кирова. Тя подчерта, че туризмът е сред секторите с най-голям потенциал за икономически растеж и регионално развитие и че е необходимо държавата и бизнесът да работят като партньори за постигането на общи цели. Беше споделена визията, че Комисията по туризъм ще бъде отворена към активен диалог с представителите на бизнеса и професионалните организации, като ще работи не само по законодателни инициативи, но и по реални казуси, които изискват бързи и ефективни решения.

"Изразяваме нашата дълбока благодарност, че само седмица след встъпването Ви в тази длъжност, Вие организирахте тази среща, като ние сме първата организация, което говори за голямата Ви ангажираност към проблемите на туризма" каза Красимир Гергов.

Участниците обсъдиха възможностите за изграждане на устойчив механизъм за координация между държавните институции и туристическия сектор, основан на споделена отговорност и обща визия за развитието на България като конкурентоспособна туристическа дестинация. От страна на Стоян Денчев бе посочена силната роля, която има председателя на тази ресорна комисия. Също така той изложи възможността за силно съвместно сътрудничество и в международен план и особено поддържане на добрите и конструктивни контакти с UN Tourism.

Сред водещите теми на срещата бе продължаване на идеята за създаване на междуинституционален фонд Бранд България– инструмент, който да обедини усилията на държавата, бизнеса и всички заинтересовани страни за изграждането и международното утвърждаване на единен образ на страната.

По време на дискусията бе отбелязано, че необходимостта от създаване на национален бранд на България се обсъжда от години и е сред стратегическите теми за развитието на туризма и икономиката. От страна на Националния борд по туризъм бе подчертано, че законодателната инициатива за създаването на фонд Бранд България е разработена от Мирослав Боршош в качеството му на министър на туризма през 2025 г. Концепцията предвижда активно участие на всички заинтересовани институции, като особено важна роля за нейното реализиране има Министерството на туризма.

Представителите на Националния борд по туризъм приветстваха заявената готовност за открит диалог и изразиха подкрепа за инициативите, насочени към подобряване на координацията между институциите, укрепване на конкурентоспособността на българския туристически продукт и изграждане на дългосрочна стратегия за популяризиране на България на международните пазари.

Срещата завърши с общо съгласие за продължаване на активния диалог и формиране на конкретни механизми за сътрудничество по ключови за сектора теми, включително развитието на националния туристически бранд, подобряването на нормативната среда и решаването на практически въпроси, поставяни от туристическия бизнес.