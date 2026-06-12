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Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в "Бояна", едното е с тежка черепно-мозъчна травма

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Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал "Бояна", съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Децата са откарани в болница.

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания, казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания. След преминаване през детска противошокова зала, едното дете е настанено в детска реанимация.

По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ пострадалите деца са момче на 12 години и момиче на 14 години. Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето – с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница "Пирогов".

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа.

Болница "Пирогов"

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