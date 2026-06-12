Министърът на правосъдието проведе първа среща с всички синдикати в системата на затворите и съдебната охрана

Разбирателство, търсене на взаимноприемливи решения на натрупани проблеми, институционален диалог и регулярни срещи.

Така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместна работа със синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебна охрана. Днес той проведе първата си среща с тях в Министерството на правосъдието.

В работния формат се включиха Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ), Съюз на синдикални организации в Министерството на правосъдието, Синдикат „Охрана“, Синдикат на пенитенциарните служители, Синдикат на служителите в МП, Синдикат на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), Синдикална организация на служителите в Бюрото за защита на застрашени лица (БЗЗЛ) и Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации-КНСБ.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси от дневния ред на синдикалните организации, сред които определяне на нов състав на Съвета за социално партньорство и правила за него, финансовото обезпечаване на дирекциите до края на годината, медицинското обслужване на служителите и тяхното обучение. Акцент бяха натрупващите се дела от частен характер срещу служители от ГДИН и ГДО, обичайно водени от лишени от свобода и задържани лица. Крайният изход от тях е в полза на служителите, но производствата ангажират ресурси, включително за защита.

От страна на министерството бяха дадени заявки за подкрепа на служителите в рамките на възможното в условията на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция. Поет бе ангажимент за възобновяване на работата на Съвета, както и за последващи действия по повдигнатите въпроси.

На срещата присъстваха ресорният заместник-министър Станимир Станев и професионалните ръководства на специализираните дирекции – гл. комисар Ивайло Йорданов - главен директор на ГДИН, гл. комисар Александър Арабаджийски – главен директор на Главна дирекция „Охрана“ и гл. комисар Росен Тодоров, ръководител на БЗЗЛ.