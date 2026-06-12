Постоянен арест за 22-годишна водачка, причинила смъртта на 19-годишно момиче

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Д. С., на 22 години, осъждана, привлечена като обвиняема, че на 09.12.2025 г., при управление на лек автомобил, по непредпазливост е причинила смъртта на 19- годишно момиче и тежка телесна повреда на 25- годишна жена, и двете пътнички в автомобила.

Съдът уважи искането на Окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража". Защитата пледира за по- лека мярка, предвид това, че деянието е извършено по непредпазливост, а обвиняемата е трудово ангажирана. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София.

Окръжна прокуратура Кюстендил е привлякла Д. С. като обвиняема на 10.06.2026 г., след изготвяне на необходимите съдебно – медицински експертизи. Инцидентът е станал в землището на гр. Бобов дол.

Окръжен съд – Кюстендил счете, че на настоящия етап от наказателното производство са събрани достатъчно данни, които обосновават подозрение за съпричастност на обвиняемата към повдигнатото обвинение. Налице е и реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление. Макар обвинението да е за деяние по непредпазливост, касае се за престъпление с висока степен на обществена опасност.

Обвиняемата е осъждана за други общоопасни престъпления – държане на наркотични вещества, за които й е наложено едно общо наказание „лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 3 години, като деянието за което е настоящето наказателно производство е извършено в изпитателния срок, се казва в мотивите на съдия Ваня Богоева за вземане на най- тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража".