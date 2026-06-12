Радев: Турция ще предоговаря "Боташ" срещу инфраструктурни проекти - КПП, пътища и жп линии, пренос на ток (Обзор)

С “вот” от залата премиерът взе думата, за да тушира патоса на “Възраждане”

Турция иска да предоговори условията с “Боташ”, за да задълбочи енергийното си сътрудничество с България, обяви премиерът Румен Радев. За втори път той отговаря на въпроси в петъчния парламентарен контрол, а в кулоарите коментира всички актуални теми. Сред тях и договора с “Боташ”, след като тези дни в София външният министър на Турция Хакан Фидан обяви, че лично президентът Ердоган е поставил задача въпросът да бъде решен.

В момента експертни групи работят по предоговарянето на газовата сделка, за конкретните резултати е рано, обясни Радев. Разкри, че турската страна е поискала да разширим партньорството си и в преноса на електрическа енергия. “Има също така транспортни коридори, нови жп коридори, които планираме. Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, а ние имаме същия интерес, така че ще работим в това направление. Говорим дори за втора жп линия от Одрин към Хамзабейли, Лесово и Ямбол, което има голямо значение за повишаване на транспортния капацитет от Близкия и Далечния изток към нас”, заяви министър-председателят.

Целта е увеличаване на пропускателната способност на КПП-тата и изобщо на свързаността ни - железопътна, шосейна и дигитална, както и пренос на електрическа енергия. През Турция се очертават няколко зелени енергийни коридора, те “трябва да минат през България и да се възползваме от тях”, добави Радев. Потвърди, че “Боташ” е била сред основните теми и по време на неговия разговор с Хакан Фидан, който бе в София за форума на ПСЮИЕ.

Депутатът, заради чийто въпрос този петък премиерът дойде в парламента, бе Петър Петров - един от видните оратори на “Възраждане”. Искаше Радев да обясни какви води предоставяме на Гърция. След като чу стегнатия му отговор, Петров репликира, премиерът направи дуплика и така двамата се редуваха на микрофона. Накрая Петров се качи отново на трибуната, за да вземе отношение по темата за “дългосрочната политика на правителството по предоставяне на водни количества от България към Гърция”. По правилник депутатите, задали въпрос в контрола, имат право на обобщение. В него обаче човекът на “Възраждане” обяви, че първото, което германският канцлер Фридрих Мерц е заявил на Радев в Берлин, било дали ще бъдат защитени интересите на немските търговски вериги.

Тук Радев опита веднага да възрази, също от трибуната, но стриктната председателка на Народното събрание Михаела Доцова изясни, че правилникът не предполага пак да вземе думата в тази процедура. Иначе по принцип министрите и премиерът имат право на изказвания по всяко време в пленарната зала. След “вот” от залата - призив от депутатските редици, Доцова даде думата на премиера.

“Не съм изричал такива думи, нито са ми поставени при нашите разговори!”, обърна се той към Петров. “Много искам да се построи язовир на река Места. Но вие в парламента гласувахте през последните 5 г. редица популистки решения. Качихте публичните финанси на една шейна, пуснахте я надолу по склона, теглихте в парламента много партии 20 млрд. лв. дълг. А сега настоявате за 2 месеца ние да върнем шейната обратно на върха, да има 3% дефицит без заеми и да построим язовир на Места. Няма да стане, да сте мислили всички навреме”, отсече Радев.

След участието си в контрола той коментира и оставката на Георги Кандев. Преди да публикува поста си във фейсбук, доскорошният главен секретар бил поканен от премиера да разбере защо напуска редиците на МВР. “Изложи само и единствено лични мотиви, в никакъв случай служебни. Напротив - сподели, че е изключително доволен от своята работа в МВР и от отношенията си с министър Иван Демерджиев”, разказа Радев. Затова бил изненадан от последвалата публикация на Кандев в социалната мрежа, в която говори за натиск и морален избор.