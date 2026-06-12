Роднина на жертва от зверската катастрофа в София: Майка му тъкмо преживя сърдечна операция, още не знае, че синът й е мъртъв

Телата на загиналите в катастрофата на "Челопешко шосе" индийски граждани все още не са освободени. Близък роднина на единия пристига преди два дни от Португалия специално за това, но са притеснени как семействата ще понесат скръбната новина.

Ашдип Сингх, който е близък роднина на един от загиналите, пристига в България веднага щом научава за трагичната катастрофа. Казва, че все още не е съобщил за случилото се на семейството си в Индия, защото се притеснява как ще го понесат. Съвсем скоро майката е преживяла сърдечна операция.

От индийското посолство заявиха за БНТ, че също оказват съдействие на своите граждани.

„Вечерта моите приятели отидоха до пазара в Ботунец, но така и не се върнаха. Чакахме два-три часа, след това разбрахме, че е имало катастрофа и те са били в автобуса. Звънях им много пъти, но те не си вдигаха телефона", разказва Лапет Сингх, колега на двамата загинали.

От катастрофата насам колегите им са в неведение какво се случва с телата на загиналите.

„Искаме да върнем телата им в Индия, защото имаме традиция да кремираме починалите", казва Лапет Сингх.

Работодателят на индийците Валентин Йорданов споделя, че те ежедневно му задават въпроса - какво се случва с телата на жертвите на катастрофата, но той не може да им отговори.

„Аз самият сведенията ги получих по неофициален път, като първоначално не ни се даваше информация, защото ние като фирма не сме страна по делото, по произшествието", разказва Валентин Йорданов.

Затова решава сам да предприеме действия и да отиде в индийското посолство за среща с консула.

„Държаха ме на два стола между 20 минути и половин час и аз станах и си заминах, защото консулът бил зает, като очаквах, че той ще направи поне среща с неговите сънародници, което не се случи", разказва Валентин Йорданов.

От индийското посолство обясняват, че са във връзка с всички страни и оказват всякаква възможна помощ на своите граждани, включително при евентуалното транспортиране на телата на починалите.

От фирмата предлагат още създаването на асоциация, която да защитава както чуждестранните работници у нас, така и техните работодатели.