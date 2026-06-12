Млади лекари: Директори вземат 4 пъти повече от лекар-специализант

От инициативния комитет на протестиращите млади лекари "Бъдеще в България" разпространиха днес информация, получена от тях по програма "Достъп до обществена информация", според която става ясно, че средната заплата за последния месец на директор на дирекция в здравното ни министерство е била 4563 евро, или 4 пъти повече от възнаграждението на лекар-специализант, пише БНТ.

А директорът с най-високата заплата във ведомството получава 9387 евро на месец, или близо 8 пъти над възнаграждението на млад лекар.