Постоянен арест за дупничанин, хванат с 600 грама канабис в дома си

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Т. Т., на 41 г., неосъждан. Той е привлечен от Окръжна прокуратура Кюстендил, като обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Защитата пледира за по- лека мярка, излагайки аргументи, че обвиняемият не се занимава с разпространение на наркотични вещества. Определението може да се обжалва в 3- дневен срок пред Апелативен съд София.

Т. Т. е привлечен като обвиняем, че на 10.06.2026 г., в къща в гр. Дупница, е държал с цел разпространение суха растителна маса, реагираща при извършения полеви наркотест положително на канабис, с общо бруто тегло 597,81 грама.

В мотивите на Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Ваня Богоева се казва, че в този етап на наказателното производство са събрани данни, които могат да бъдат приети за достатъчни, да обособят извод за подозрение, за съпричастност на обвиняемия Т. Т. към повдигнатото обвинение. Съдът намира, че от данните по делото може да се направи и извод, че съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, предвид високата степен на обществена опасност на престъплението, както и спецификата, с която се характеризира деянието. Т. Т. е привлечен като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода", се казва още в мотивите на Окръжен съд за вземане на най- тежката мярка за неотклонение.