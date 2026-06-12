Пиян налетя на полицаи пред Спешна помощ в Карлово, нарече ги "боклуци"

Обяснил им, че той им плаща заплатите

Мъж, развилнял се срещу полицаи пред филиала на Спешна помощ в Карлово, ще трябва да плати глоба от 255 евро. 10 минути след полунощ на 29 април м. г. той бил пред сградата, където бил изпратен патрул по сигнал, че в близост до транспортния портал има автомобил, който пречи на преминаването на линейките. Жената, чиято била колата, казала, че ще я премести, но ситуацията провокирала мъжа, който бил доста пиян. Той се развикал срещу униформените, че им плаща заплатите, нарекъл ги боклуци и налетял на бой. Отказал да се легитимира и продължил да обижда и се наложило да му бъдат поставени белезници.

Изправен пред Районния съд в Карлово, той отрекъл вината си, но глобата е потвърдена, защото на мястото е имало много свидетели. Решението подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.