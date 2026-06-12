Фишинг измама плъзна в електронните пощи на студенти и преподаватели във ВТУ

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Предупреждение за измамна електронна кореспонденция, разпространявана от името на Великотърновския университет, разпространиха от пресцентъра на вуза.

Имейлът е със заглавие „Спешно: Плащането е дължимо днес" и съдържа прикачен файл с наименование „Извлечение от фактура".

"Категорично заявяваме, че това съобщение не е изпратено от Великотърновския университет. Посоченият в имейла адрес за контакт [email protected] е фалшив и не принадлежи към административната структура.

Великотърновският университет не изисква извършване на плащания чрез подобни електронни съобщения, съдържащи прикачени фактури, нито изисква изпращане на лични данни или доказателства за извършени банкови преводи по електронна поща", посочват от университета.

От ректората призовават за повишено внимание и напътстват да не се отваря прикачения файл „Извлечение от фактура" (PDF, 1,2 MB), съдържащ се в посоченото съобщение.

"Не предоставяйте лични данни и не извършвайте банкови преводи по сметки, посочени в подобни имейли. Изтрийте съобщението незабавно от електронната си поща", призовават от ВТУ.