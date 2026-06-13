ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Швейцария решава с референдум да ограничи ли европ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23034040 www.24chasa.bg

Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало след инцидент с тротинетка в "Бояна"

1964
Болница "Пирогов" Снимка: Велислав Николов

Тежко остава състоянието на 14-годишното момче, което в петък пострада след инцидент с тротинетка в столичния кв. "Бояна". 

То е с тежка черепно-мозъчна травма в Детска реанимация на „Пирогов", съобщиха от болницата. 

Нощта е преминала спокойно за другото 14-годишно момче, което пострада в същия инцидент. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов" с фрактура и множество охлузвания без непосредствена опасност за живота.

Инцидентът стана в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа.

Болница "Пирогов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)