Тежко остава състоянието на едното дете, пострадало след инцидент с тротинетка в "Бояна"

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Тежко остава състоянието на 14-годишното момче, което в петък пострада след инцидент с тротинетка в столичния кв. "Бояна".

То е с тежка черепно-мозъчна травма в Детска реанимация на „Пирогов", съобщиха от болницата.

Нощта е преминала спокойно за другото 14-годишно момче, което пострада в същия инцидент. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов" с фрактура и множество охлузвания без непосредствена опасност за живота.

Инцидентът стана в района на ул. "Даскал Попандреев". На място веднага са изпратени две линейки след подаден сигнал в 13:51 часа.