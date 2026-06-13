През изминалото денонощие в страната са загасени 58 пожара, пострадал е един човек

Изгасени са 58 пожара в България през изминалото денонощие. Няма загинали, жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта си за оперативната обстановка към 6:00 ч. Екипите на пожарната се реагирали на 102 сигнала за произшествие.

С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които осем - в жилищни сгради, един - в промишлена сграда и др. Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара, от които девет са били в сухи треви, горска постеля и храсти, 21 в отпадъци, един - в готварски уреди и комини, и др.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи с транспортни средства.

Получени са три лъжливи повиквания.