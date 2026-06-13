Момчил Мавров: Нямаше как да не подам оставка, когато мнозинството я поиска

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Не ме трогна искането за оставката ми от "Демократична България", нито от ДПС. Но когато управляващото мнозинство внесе проекторешение за моята оставка, тогава вече нямаше как да не си я подам. Управлението има смисъл само когато е облечено в доверие – и то от управляващото мнозинство.

Това каза пред bTV проф. Момчил Мавров, който минала седмица подаде оставка като подуправител на НЗОК.

Той обясни, че, за съжаление, много често политиците използват квалификации като „символ на корупцията".

„Аз съм изложил всичко по отношение на тези политически интерпретации и внушения в открито писмо, което представих на обществото, на всички народни представители и медиите", обясни проф. Мавров.

Проф. Мавров сподели, че не е съгласен с начина, по който се подхожда към позицията и работата му като подуправител.

„Странното в случая е, че фокусът е насочен към подуправителя, при положение че той не е този, който взема решенията и представлява институцията".

„Подуправителят е този, който подпомага дейността на управителя, а дейността му се изчерпва със съответните предложения и становища", подчерта той.

„Аз лично не мога да дам обяснение за исканията да си подам оставка. Явно зад тях има някакви мотиви, които не се виждат на преден план. Не е моя работа да ги търся", коментира проф. Мавров.

„Не намирам основание в самите мотиви да се иска оставката на подуправителя, при положение че съм допринесъл много за промяната във визията и дейността на НЗОК към този момент", коментира той.

Проф. Мавров заяви, че не е политическо лице и не участва в политически сглобки. „Нямам политическа дейност и в тази връзка нямам информация за мотивите и причините за действията на определени политически групи и политици".

„Искането на „Прогресивна България" беше знак за мен, че ако не получавам подкрепа, нямам място на този пост. Не смятам, че съм влошил отношенията си с когото и да било", допълни той.

Той сподели, че не е провеждал разговори за своето политическо или управленско бъдеще.

„Не съм част от политиката на държавата. Вярно е, че преди години бях част от политически кабинет, но не съм получавал покана да се включа отново".

„Аз не се притеснявам да бъда проверяван. Не се притеснявам от проверки. Въпросът е, че някой съвсем целенасочено се опитва да напасва определени факти, за да се правят определени изводи", коментира той.