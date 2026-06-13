Кметът на Несебър: Пенсионерският клуб в Оризаре е еталон за социална интеграция и сплотеност

Пенсионерският клуб в несебърското село Оризаре е еталон за социална интеграция и сплотеност, обединявайки 100 активни членове. Освен местни жители, в клуба са и граждани на Русия и Украйна, които намират тук топла и приятелска среда. Възрастовата граница на членовете варира от 61 до 94 години, като най-възрастният от тях е и сред най-редовните и дейни посетители.

Пенсионерският клуб в селото се помещава в нова сграда, построена през 2023 година, като още тогава кметът на Община Несебър Николай Димитров, подчерта, че нейното предназначение е „да служи на хората – да ги събира и сплотява чрез обществените дейности, за които е отредена". Градоначалникът е категоричен, че дългогодишната приоритетната социална политика, следвана от администрацията към възрастните жители, винаги е била в подкрепа на тяхната социалната интеграция и активен живот, защото те са жизненоважни фактори за високия им дух, добра кондиция и самочувствие.

Доказателство за комфорта и условията, които осигурява пенсионерският клуб, е както численосттта му, така и заниманията, които се провеждат тук. Прави впечатление, че и самите членове се грижат за приятна атмосфера в клуба – тази година са създали два изцяло нови тематични къта. Първият е битов и пази българските традиции с автентични предмети като макет на черешово топче, каручка, чекрък и мотовилка, а вторият е оформен като библиотека с дарени книги на различна тематика.

Ежедневието в клуба се организира спрямо сезоните. Най-масовите дейности на хората са разговорите, като в момента основна тема е градинарството, а в края на февруари всички активно се включват в творческото изработване на мартеници. През студените зимни месеци пенсионерите намират време за четене, докато летният сезон е изцяло за занимания на открито. Празничните събирания по повод Бабинден, 8 март и 1 октомври тук са на почит, редовно се отбелязват и личните рождени дни. Дейните дами от Оризаре са и част от традиционния Празник на хляба, който се чества ежегодно на 7 юли в селото, където те представят традиционни пити по свои автентични рецепти.

От клуба често разнообразяват бита си с пътувания в страната и чужбина, като сред последните им дестинации е Балчик.

Прави впечатление, че част от възрастните хора свободно ползват мобилните си телефони, като умерено четат новини, книги и играят онлайн игри. Професионалният път на голяма част от членовете на клуба е бил тясно свързан с курортния комплекс „Слънчев бряг", а някои от тях продължават да работят в сферата на туризма и след пенсионирането си. В крайна сметка най-голямото удовлетворение за възрастните хора остава живото общуване в клуба, където те ежедневно обменят опит, кулинарни и лечебни рецепти и вярват, че здравето и приятелството са най-ценният житейски капитал.