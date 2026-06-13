Фестивалът „Слънце, радост, красота" събира над 1200 деца от 7 страни в Несебър

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От 15 до 20 юни Несебър отново ще бъде домакин на един от най-утвърдените международни форуми за детско и младежко творчество. За 24-ти път фестивалът „Слънце, радост, красота" ще събере на сцената на Амфитеатър „Жана Чимбулева" над 1200 талантливи деца и младежи от България, Грузия, Молдова, Армения, Полша, Казахстан и Украйна.

В продължение на пет дни участниците ще представят богатство от творчески умения в областта на танцовото, вокалното, инструменталното и изобразителното изкуство. Международният фестивал създава възможности за културен обмен, творческо развитие и изграждане на приятелства между младите хора, обединени от любовта към изкуството.

Патрон на фестивала е кметът на община Несебър Николай Димитров.

Официалното откриване ще се състои на 15 юни от 20:30 часа на сцената на Амфитеатър „Жана Чимбулева". По традиция началото на фестивала ще бъде поставено с празнично шествие на участниците, което ще премине по провлака към Стария Несебър.

Във връзка с провеждането на дефилето, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, провлакът ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства.

Община Несебър кани жителите и гостите на града да се присъединят към празника на таланта, вдъхновението и приятелството и да подкрепят младите творци, които ще превърнат града на ЮНЕСКО в сцена на красотата и изкуството.