Мъж от Монтана е задържан за измама на възрастен жител от Чипровци

Мъж на 53 години от Монтана, който е криминално проявен и многократно осъждан, е задържан за измама на възрастен човек от Чипровци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Преди около два месеца възрастният мъж посетил Монтана и на автогарата в града бил въведен в заблуждение от местния жител, че кметът на Чипровци му е поръчал батерии, които той трябва да плати и после да му достави. Едва след като се прибрал в Чипровци той разбрал, че няма такова нещо и е измамен. След продължително разследване местният жител е бил установен и задържан, той е възстановил получената от жителя на Чипровци сума.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през тази година измамите са по-малко в сравнение със същия период на миналата година. През месец май тази година няма нито една, при пет за май през 2025 година.

В област Монтана имаше бум на измамите в периода 2015-2020 година, като тогава годишно щетите достигаха до 300 хил. лева. Полицията разработи, напечата и разпространи листовки с указания как хората да се пазят от измамници, а след това броят на измамите рязко намаля, макар да не изчезнаха напълно.