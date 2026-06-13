ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха нов вид комари в Сидзан

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23034620 www.24chasa.bg

6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, министърът нареди проверка

2100
КАТЯ ИВКОВА СНИМКА: МЗ

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичен случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на страницата си във Фейсбук.

Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми, пишат от здравното министерство.

Спешна проверка и по случая с починалата родилка в Сливен, разпореди още министър Ивкова. Тежкият случай е от изминалата седмица и касае смъртта на родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен.

Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти.

„Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори.", заяви министър Ивкова.

Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките.

КАТЯ ИВКОВА СНИМКА: МЗ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)