6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, министърът нареди проверка

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичен случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на страницата си във Фейсбук.

Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми, пишат от здравното министерство.

Спешна проверка и по случая с починалата родилка в Сливен, разпореди още министър Ивкова. Тежкият случай е от изминалата седмица и касае смъртта на родилка в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - гр. Сливен.

Министерството на здравеопазването изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти.

„Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори.", заяви министър Ивкова.

Резултатите от докладите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките.