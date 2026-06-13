Столичният инспекторат провери 157 строителни обекта за последните две седмици

Масираните проверки са част от усилията на Столичната община за по-чист въздух

Засиленият контрол на Столичния инспекторат върху строителните обекти продължава с проверки на терен във всички райони на София. За последните две седмици са извършени 157 проверки на строителни обекти, при които са съставени 32 акта за установени административни нарушения, съобщиха от пресцентъра на общината.

Контролът е част от системните усилия на Столичната община за ограничаване на замърсяването в градска среда и подобряване качеството на въздуха. Непочистената ходова част на тежкотоварните автомобили, разпиляването на земни маси и строителни материали и неспазването на правилата при строителните дейности водят до повече прах, повече фини прахови частици и замърсяване на уличната инфраструктура.

В хода на проверките най-често установяваните нарушения са свързани със замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите, липса на направление за извозване на земни маси, неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки, замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности, неизградена плътна строителна ограда на строителен обект, липса на информационно-указателна табела, използване на публичен общински терен не по предназначение, извършване на шумни дейности извън допустимите часови диапазони, включително строително-монтажни дейности в часовите диапазони от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до 08:00 ч.

Паралелно с ежедневния контрол Столичният инспекторат продължава и масираните проверки в райони с интензивно строителство, за да се гарантира спазването на правилата и да не се допуска натрупване на замърсяване в градска среда.

Данните показват, че в голяма част от случаите след дадени предписания нередностите се отстраняват своевременно, което потвърждава превантивния ефект на контрола. Основната цел е не само установяване на нарушения, а ограничаване на замърсяването още от самото начало.

Столичният инспекторат продължава контрола на терен с цел по-чиста градска среда, по-малко запрашаване и по-чист въздух за гражданите.