Пилотът на "Спартана" атакува за 6-ти път рекорд на Гинес с 1000 излитания и кацания за 15 ч.

386 излитания и кацания за 4 часа при температура от 38.6 градуса в кабината и ледена вана на всяко спиране за презареждане и проверка на самолета. Така върви към поредния си световен рекорд за Гинес пилотът на военния ни "Спартан" Николай Калайджиев.

В събота, когато в Горна Оряховица е разгарът на Празника на горнооряховския суджук, градът посреща многобройни гости и за уникалното събитие на Летище Горна Оряховица, където Нико прави опит да постигне 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на едва 15 часа.

Николай Калайджиев вече е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове и на Гинес. Официалният опит за нов рекорд на Гинес се провежда пред специална съдийска комисия и се наблюдава от представител на "Спейс екс", защото следващата цел на авиатора е да поставя рекорди в космоса.

"Никой до сега не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, ние сме първите, които ще направим това. И за мен не е важен толкова световния рекорд, колкото посланието към младите и подрастващите - да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила, могат да постигнат всичко, стига да го пожелаят", каза Калайджиев при една от почивките и след ледената вана за кондиция.

Нико отбеляза, че днес не е чак толкова топло, при тренировката в петък в кабината било 49.7 градуса и днес намира времето за по-приятно.

"Трудно се понася, особено като е толкова продължително време, човек трябва да е пределно уверен в своите умения понеже етапът на излитане и кацане е най-критичният при полет и реално там най-ярко си личат уменията на пилота", коментира той.

От 2017 г. Калайджиев е лицензиран пилот на граждански самолети и има 680 кацания, а сега в рамките на светлата част от деня ще направи 1000, повече отколкото за 9 г. . Ако се справи, ще подобри рекорда на швейцарец, който е кацал и излитал 442 пъти, но за 24 часа.

"Сами можете да си представите за какво натоварване става дума. Но моята цел е космоса, и тези рекорди са стъпка по стъпка към космоса. Има вече компании, които ярко се интересуват от нас", каза пилотът.

Калайджиев вярва, че човек трябва да се предизвиква, за да дава всичко от себе си на 100%. Пилотът на военния ни "Спартан" разкри, че още от преди половин година е замислил следващия си рекорд и ще е нещо още по-натоварващо.

Казва, че небето е неговия дом. "Всеки човек, който работи това, което истински му харесва, той даже не го усеща като работа, а като призвание", допълва въздушният ас.