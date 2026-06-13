Над 2000 фолклорни изпълнители пеят и танцуват "Насред мегдана" в Арбанаси

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15-ото издание на Националния фолклорен фестивал „Насред мегдана" събира в Арбанаси над 2000 изпълнители от всички етнографски области в България. Голямото събитие се провежда през уикенда, а концертната програма с конкурсен характер продължава през целия ден.

Сцената е разположена в парка в центъра на селото, а край нея допълнителен колорит създава "Уличка на занаятите".

Над 50 са наградите, които ще бъдат присъдени в двете категории – обработен и автентичен фолклор. Председател на професионалното жури е Светла Караджова, диригент и певица, дългогодишен участник в журитетни комисии на национални и международни фестивали и конкурси.

Част от фестивала е традиционно представяне на носии.

„Насред мегдана в Арбанаси" се организира от НЧ „Иларион Драгостинов – 1897" – с. Арбанаси, със съдействието на Община Велико Търново и кметство Арбанаси.