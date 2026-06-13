За по-добри условия при кръводаряването настояват от неправителствена организация

За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаeщите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК).

Днес се отбелязва Световният ден на доброволния кръводарител, който ще премине под наслова "Една капка хуманност. Дари кръв. Спаси живот".

Страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители и въпреки наглед увеличения брой акции в някои региони на страната, все по-редки са изключенията, при които при нужда пациентите не са принуждавани да си търсят сами кръводарители, за да им се окаже помощ, казаха от БОДК. "В предходни години от БОДК призовавахме, че е важно да спрем само да говорим за проблемите, а трябва да ги анализираме в цялост и да започнем да работим реално за тяхното разрешаване. Сега, още по-обезпокоени, можем да кажем, че вече за тях дори не се говори като за „проблеми", а те се приемат като даденост и нещо нормално", допълниха от организацията. "Не са нормални наложилите се порочни практики и процъфтяващата незаконна търговия на кръв - вече не само около кръвните центрове, но и в болниците и в социалните мрежи. Не е нормален и тормозът, на който са подложени пациентите и техните близки, докато не представят "заветните" бележки", добавиха от БОДК. Според тях е крайно време държавата да обърне внимание и да има контрол над случващото се във и около кръвните центрове, да вземе мерки срещу драстичния недостиг на кадри и остарелите прийоми и практики на работа в тези центрове.

Кръвта е шанс за още един ден с любимите хора, тя е надежда за родител, дете, приятел, каза директорът на Националния център по трансфузионна хематология д-р Красимира Терзиева по време на откриването на 60-ата юбилейна Национална конференция "Бъдещето на трансфузионната хематология: знание, приемственост и развитие", която се проведе преди дни в София.

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг, не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, нуждаещи се от нея, може да стане дарител, посочват на сайта си от Центъра. Кръводарителят дарява 450 мл кръв, като след това количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено - за три-четири седмици.

Не се допускат да даряват кръв хора, които страдат от заболявания като СПИН, хепатит, сифилис, туберкулоза, токсоплазмоза, бруцелоза, отосклероза и Мениеров синдром, бронхит, алергии, хроничен остеомиелит и деформации на костите, ревматизъм, язва на стомаха или дванадесетопръстника, псориазис, екземи по кожата, глаукома, всички остри заразни болести през време на боледуването и реконвалесцентния период. Хората, които са имали контакт със заразно болни за период, равен на инкубационния, също не могат да даряват кръв. Не се дарява кръв и от хора, страдащи от сърдечно-съдово заболяване, тропическа инфекция, костно-мозъчни, бъбречни и чернодробни проблеми.