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Аутопсията на починалото бебе в Търговище установила двустранна пневмония и сърдечна малформация

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Бебе СНИМКА: Pixabay
  • Бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини от задължителения имунизационен календар
  • Детето е починало в линейката на път за болницата във Варна

Двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото тази нощ шестмесечно бебе в Търговищката болница.

Това каза пред БТА директорът на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Търговище д-р Иван Светулков. Във връзка със случая министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешна проверка в здравното заведение.

Д-р Светулков каза още, че сигналът за транспортирането на малкия пациент от болницата в Попово е получен късно снощи. При постъпването детето е било в много тежко състояние. Преглеждат го екип от медицински специалисти, като са предприети действия по привеждането му за спешен прием в болница във Варна.

По думите на д-р Светулков детето е починало в линейката на път за болницата във Варна. „Не става въпрос за пропусната опция за лечение", каза д-р Светулков.

Директорът на болницата поясни, че е направена аутопсия на починалото бебе. Установена е тежка двустранна пневмония, както и вродена сърдечна малформация.

Дежурен лекар в Детското отделение на болницата в Търговище при пристигането на малкия пациент е била д-р Айсун Османова-Еминова. Тя уточни, че починалото бебе е момче. Родено е по естествен път във Велико Търново с ниско тегло. Според сведенията на лекаря то е дете в семейство с 12 деца, живеещо в Поповско. Бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини от задължителения имунизационен календар.

Директорът на МБАЛ – Търговище д-р Иван Светулков каза още, че във връзка с трагичния случай се очаква Изпълнителна агенция „Медицински надзор" да издаде заповед за пълна проверка. Предстои да бъдат изискани всички медицински документи и да бъдат изслушани всички медицински лица, които са били в контакт с детето, след което да се изготви констативен протокол.

Бебе СНИМКА: Pixabay

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