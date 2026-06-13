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Зверска катастрофа с три жертви в Пловдивско и един тежко ранен

24 часа Пловдив онлайн

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Джипът се е врязъл в дърво. Снимката е илюстративна

Джипът е бил управляван от 29-годишен с книжка, взета наскоро от Германия 

Катастрофа с три жертви и тежко ранен е възникнала снощи в участъка между селата Крислово и Динк, съобщиха от полицията в Пловдив. Сигналът за джип БМВ, който се врязал в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч.

Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната.
Установено е, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост - също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Джипът се е врязъл в дърво. Снимката е илюстративна

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