Наемателят на терените край Бутамята спира дейностите след актове от РИОСВ и Община Царево

Фирмата-наемател на терените край плаж Бутамята съобщи в позиция, че е получила два акта за административни нарушения – от РИОСВ-Бургас и от Община Царево. От дружеството уточняват, че на място не е извършвано строителство, а подготвителни дейности по терена.

На място са извършени изкопни работи, прокарани са вода и електрозахранване, но след разпоредените административни мерки всички дейности ще бъдат преустановени до приключване на съгласувателните процедури с екоинспекцията, съобщава БНТ.

„Не е извършено строителство и ще се съобразим с административната мярка, която ни е наложена – да преустановим всякакви дейности. Ще изчакаме всички съгласувателни процедури от РИОСВ", заявяват от дружеството.

Посочват още, че не могат да коментират твърденията на прокуратурата относно начина, по който част от имотите са включени в процедурата, тъй като са участвали като наемател в публичен търг. Според тях окончателният отговор по казуса следва да даде съдът.

От дружеството заявяват, че продължават да подкрепят развитието на регламентиран къмпинг туризъм и създаването на обособени места за кемпери, каравани и палатки с цел по-добро управление на отпадъците и ограничаване на риска от пожари.