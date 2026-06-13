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Хлапета се дивят на бойни самолети и куче, откриващо взривове в Крумово (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Военен пилот показва на децата оборудването, с което е той, в кабината. Снимки: Музей на авиацията

Каква е максималната скорост на изтребителите, на каква височина летят хеликоптерите, питаха децата в Деня на бащата

Десетки хлапета изпълниха музея на авиацията в Крумово, който отвори врати за Деня на бащата. Момчета разглеждаха бойни самолети и хеликоптери, а родители им показваха машините. Посетителите се запознаваха с историята на авиацията и възможностите на летателните апарати. Пилоти от авиобаза Крумово им разказваха за своите задачи.

"Опитваме се да не излизаме от тематиката на музея. Насочваме децата и техните родители към големите мечти – да станат пилоти, космонавти и хора, които ще защитават и пазят България. Да бъдат смели, хуманни, да си обичат страната", заяви шефката на музея Рада Банялиева.

Баща показва на детето си самолет в Крумово.
Баща показва на детето си самолет в Крумово.

Пилоти от авиобаза Крумово представиха вертолет Бел 206 и разказаха за задачите, които изпълняват във въздуха.
Капитан Николай Бойчев им обясни какво е да бъдеш военен пилот, командир на екипаж на вертолет Кугър.

"Малкият ми син скоро ще стане на 3 години, да е жив и здрав, той ме напътства да имам дълбока връзка с децата. Те питат каква е максималната скорост на вертолета, на каква височина лети. Ако станат пилоти на вертолет, ще могат да помагат при гасене на пожари, каквато е една от мисиите на авиобаза Крумово", обясни летецът.
Но най–голям интерес към подрастващите предизвика граничното куче Кеш, което показа умения за откриване на взривни вещества.

Малките гости се включиха в творчески занимания, посветени на Космоса и тестваха знанията си в образователни игри.

"Искаме хората да си тръгна с малка част от историята на авиацията", обобщи Банялиева.

Малчуган разглежда хеликоптер.
Малчуган разглежда хеликоптер.
Цели семейства дойдоха в музея на авиацията за Деня на бащата.
Цели семейства дойдоха в музея на авиацията за Деня на бащата.
Дори и момиченца разглеждаха с интерес бойните машини.
Дори и момиченца разглеждаха с интерес бойните машини.
Колко са големи тези самолети, възкликва хлапак.
Колко са големи тези самолети, възкликва хлапак.
Кучето Кеш събра овациите.
Кучето Кеш събра овациите.

Военен пилот показва на децата оборудването, с което е той, в кабината. Снимки: Музей на авиацията
Баща показва на детето си самолет в Крумово.
Малчуган разглежда хеликоптер.
Цели семейства дойдоха в музея на авиацията за Деня на бащата.
Дори и момиченца разглеждаха с интерес бойните машини.
Колко са големи тези самолети, възкликва хлапак.
Кучето Кеш събра овациите.

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