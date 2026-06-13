Хлапета се дивят на бойни самолети и куче, откриващо взривове в Крумово (Снимки)

Каква е максималната скорост на изтребителите, на каква височина летят хеликоптерите, питаха децата в Деня на бащата

Десетки хлапета изпълниха музея на авиацията в Крумово, който отвори врати за Деня на бащата. Момчета разглеждаха бойни самолети и хеликоптери, а родители им показваха машините. Посетителите се запознаваха с историята на авиацията и възможностите на летателните апарати. Пилоти от авиобаза Крумово им разказваха за своите задачи.

"Опитваме се да не излизаме от тематиката на музея. Насочваме децата и техните родители към големите мечти – да станат пилоти, космонавти и хора, които ще защитават и пазят България. Да бъдат смели, хуманни, да си обичат страната", заяви шефката на музея Рада Банялиева. Баща показва на детето си самолет в Крумово.

Пилоти от авиобаза Крумово представиха вертолет Бел 206 и разказаха за задачите, които изпълняват във въздуха.

Капитан Николай Бойчев им обясни какво е да бъдеш военен пилот, командир на екипаж на вертолет Кугър.

"Малкият ми син скоро ще стане на 3 години, да е жив и здрав, той ме напътства да имам дълбока връзка с децата. Те питат каква е максималната скорост на вертолета, на каква височина лети. Ако станат пилоти на вертолет, ще могат да помагат при гасене на пожари, каквато е една от мисиите на авиобаза Крумово", обясни летецът.

Но най–голям интерес към подрастващите предизвика граничното куче Кеш, което показа умения за откриване на взривни вещества.

Малките гости се включиха в творчески занимания, посветени на Космоса и тестваха знанията си в образователни игри.