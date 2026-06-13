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Дара изпя новата си песен Ich liebe dich на "София прайд" (Видео, снимки)

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Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

На концерта, част от „София Прайд 2026", пя победителката от "Евровизия" 2026 Дара.

Дара зарадва феновете си с изпълнение на песента, с която спечели песенния конкурс „Евровизия" - Bangaranga. Изпя новото си парче Ich liebe dich и хита си "Бягаш ли от мен" на сцената в Княжеската градина.

ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк
Дара изпя новата си песен ВИДЕО: Борис Светозаров
ВИДЕО: Борис Светозаров
ВИДЕО: Борис Светозаров
ВИДЕО: Борис Светозаров
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

В концерта участва и певицата Мила Роберт. 

ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Събитието започна в 14 часа и ще продължи до 21 часа. Под мотото "Различно си приличаме", тазгодишната кампания на "София прайд" акцентира върху споделените човешки ценности като семейството, любовта и децата.

В периода от 16 до 18 ч. имаше концерт до Паметника на „Съветската армия" в Княжеската градина, откъм ул. „Ген. Йосиф В. Гурко".

От 18:30 ч. до 21:00 ч. шествието ще се движи с използване на озвучени платформи по следния маршрут: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" – наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" – бул. „Цар Освободител" – бул. „Васил Левски" – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" – ул. „Георги С. Раковски" – бул. „Патриарх Евтимий" – бул. „Витоша" до района на пилоните на НДК.

Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
             

София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк
 
ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
                                                                                                                                                                                       

Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на „София Прайд 2026" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
Дара на "София прайд" СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Палейков
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
София Прайд 2026 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

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