Лични лекари препятствали деца да тръгнат на градина в Добричко

От Рeгионалното управление на образованието /РУО/ в Добрич поискаха областния управител да съдейства към работата на Областния координационен механизъм за обхвата на децата в образователната система да бъде привлечен и представител на Регионалната здравна инспекция, защото не всички лични лекари нанасят данни за поставени ваксини на децата, а без имунизации тe не могат да посещават детска градина. Особено в малките населени места има случаи на неизвинени отсъствия на ученици, заради исканите високи такси от страна на личните лекари за издаване на медицински бележки.

Представителите на общините съобщиха, че най-сериозният проблем пред обхвата на децата в предучилищна и училищна възраст е основно миграцията на родителите, както и имунизационният статус.

Областният координационен механизъм е сформиран със заповед в изпълнение на Постановление на Министерски съвет от 2008 г. С постановлението е създаден и функционира Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Началникът на РУО Светлана Василева обърна внимание на общините да използват ефективно създадената електронна платформа, в която тече процесът по информираност на институциите с отношение по проблема и предприети стъпки.